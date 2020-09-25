Президент России Владимир Путин заявил, что возвращаться к ограничительным мерам очень бы не хотелось, поэтому в ситуации с пандемией расслабляться нельзя. Слова главы государства приводит RT.

"Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее. У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", – сказал Путин во время видеоконференции с губернаторами.

По последним данным, в России за весь период пандемии COVID-19 выявили 1 128 836 заболевших и 19 948 смертей.

Ранее Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле к этой новости отнеслись равнодушно.