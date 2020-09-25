Президент России Владимир Путин заявил, что возвращаться к ограничительным мерам очень бы не хотелось, поэтому в ситуации с пандемией расслабляться нельзя. Слова главы государства приводит RT.
"Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее. У нас действительно ситуация получше, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", – сказал Путин во время видеоконференции с губернаторами.
По последним данным, в России за весь период пандемии COVID-19 выявили 1 128 836 заболевших и 19 948 смертей.
Ранее Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Кремле к этой новости отнеслись равнодушно.
Комментарии
Сказочник как всегда в своем репертуаре.
что у него с лицом?
ситуация получше чисто статистически
25.09.2020 09:15
- гость -
Не россиянин штоле?! Ботокс потёк. Что же еще то.
Абориген,ты не расслабляйся.И передай месному и Калибру чтоб они тоже не расслаблялись.
А к Нобелевской премии равнодушен - тогда зачем дал команду на свое выдвижение?!
Даёшь каждой бабе по мужику (Жириновский) , мужику - по бункеру !
25.09.2020 09:46
- гость -
Абориген,ты не расслабляйся.И передай месному и Калибру чтоб они тоже не расслаблялись.
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Спасибо, гость - ты тоже,этА - не расслабляйся,сфинктер подтяни на всякий случай ,ведь случаи всякие бывают...
25.09.2020 09:12
АБОРИГЕН
Где ты сказки здесь увидел? В Европе действительно ситуация хуже чем весной, потому что рано всё разрешили и масочный режим поотменяли.
Калибр- ты хам, хоть типа и либерал. Ключевое слово "типа"
25.09.2020 10:00
- гость -
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От троллёныша слышать всё равно что награду из рук президента получить !
Ну да, клеймо поставить, не уважению к другим поучиться.
25.09.2020 10:11
Калибру
Дико слышать об уважении от пропутинских холуев!