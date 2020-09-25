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Новости

Студентке грозит 20 лет колонии за наркоторговлю в Барнауле

, ИА "Амител"
Девушка хотела подзаработать, делая закладки
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Барнаульские следователи завершили расследование уголовного дела против 17-летней студентки, которая пыталась в Барнауле сбыть наркотики, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Правоохранители выяснили, что несовершеннолетняя жительница Первомайского района не устояла перед соблазном получить легкие деньги, когда в июле 2020 года ей сделали соответствующее предложение в интернете.

В соответствии с договоренностью, она получила крупную партию наркотиков и собиралась в Барнауле разложить их по тайникам, в которых приобретенную "дозу" должны были найти наркозависимые.

Довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как канал сбыта вовремя выявили полицейские.

Действия девушки квалифицировали по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.09.2020 09:23
АБОРИГЕН

Ну вот, в "аспирантуру" попадёт. Все "верно" делаете, граждане следователи. Лучше "кадровой службы" ни у кого нет, как у наркомафии.

25.09.2020 09:26
- гость -

А продавцов поймали? Можно продолжение, если не секрет. А вдруг сами организовали и сами задерживают.

25.09.2020 09:30
гость

молодежь ведется на приманку в виде легких денег, тем более им говорят - вы же несовершеннолетние, вам ничо не будет

25.09.2020 09:38
- гость -

хоть бы несовершеннолетних так жестко не сажали сразу.Ребенок же еще,сглупила ,повелась.

25.09.2020 09:41
Алексей

Молодцы, жизнь загубили, галочку заработали, зарплату в кассе получите - распишитесь.

25.09.2020 09:49
- гость -

Почему поставщиков не ловят - нет такой цели?!

25.09.2020 09:51
- гость -

ох сколько сочувствующих дуре...

25.09.2020 10:01
- гость -

25.09.2020 09:38
- гость -

не сроки надо уменьшать, а осведомленность 17-летних "детей" о сроках, это всё таки не жвачку на кассе в карман притарить. Иначе наркоторговцы будут этим ещё активнее пользоваться

25.09.2020 10:01
- гость -

Ребенок же еще,сглупила ,повелась.

17 лет уже не ребенок.

25.09.2020 10:13
9

бесконечный конвеер по определению народа в тюрьму.План выполнется ,галки ставятся,поставщики вместо севших ищут новых,доступ к наркотикам у населения есть.По итогу все довольны,всех все устраивает.Только у 17летних искалеченная жизнь из-за одной глупости.

25.09.2020 10:22
гость

Двадцатку не дадут, конечно, но лет 5-7 посидит. И это плохо, стопудово выйдет воровайкой. А если бы в школе им объясняли, что это реальный срок и до 20 лет, может не повелась бы. Но кто это будет объяснять за 18 тысяч месяц. Вот и выходят из школы сразу на зону

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