Студентке грозит 20 лет колонии за наркоторговлю в Барнауле

Барнаульские следователи завершили расследование уголовного дела против 17-летней студентки, которая пыталась в Барнауле сбыть наркотики, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Правоохранители выяснили, что несовершеннолетняя жительница Первомайского района не устояла перед соблазном получить легкие деньги, когда в июле 2020 года ей сделали соответствующее предложение в интернете.

В соответствии с договоренностью, она получила крупную партию наркотиков и собиралась в Барнауле разложить их по тайникам, в которых приобретенную "дозу" должны были найти наркозависимые.

Довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как канал сбыта вовремя выявили полицейские.

Действия девушки квалифицировали по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.