Студентке грозит 20 лет колонии за наркоторговлю в Барнауле

Барнаульские следователи завершили расследование уголовного дела против 17-летней студентки, которая пыталась в Барнауле сбыть наркотики, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
Правоохранители выяснили, что несовершеннолетняя жительница Первомайского района не устояла перед соблазном получить легкие деньги, когда в июле 2020 года ей сделали соответствующее предложение в интернете.
В соответствии с договоренностью, она получила крупную партию наркотиков и собиралась в Барнауле разложить их по тайникам, в которых приобретенную "дозу" должны были найти наркозависимые.
Довести преступный умысел до конца ей не удалось, так как канал сбыта вовремя выявили полицейские.
Действия девушки квалифицировали по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Комментарии
Ну вот, в "аспирантуру" попадёт. Все "верно" делаете, граждане следователи. Лучше "кадровой службы" ни у кого нет, как у наркомафии.
А продавцов поймали? Можно продолжение, если не секрет. А вдруг сами организовали и сами задерживают.
молодежь ведется на приманку в виде легких денег, тем более им говорят - вы же несовершеннолетние, вам ничо не будет
хоть бы несовершеннолетних так жестко не сажали сразу.Ребенок же еще,сглупила ,повелась.
Молодцы, жизнь загубили, галочку заработали, зарплату в кассе получите - распишитесь.
Почему поставщиков не ловят - нет такой цели?!
ох сколько сочувствующих дуре...
25.09.2020 09:38
- гость -
не сроки надо уменьшать, а осведомленность 17-летних "детей" о сроках, это всё таки не жвачку на кассе в карман притарить. Иначе наркоторговцы будут этим ещё активнее пользоваться
Ребенок же еще,сглупила ,повелась.
17 лет уже не ребенок.
бесконечный конвеер по определению народа в тюрьму.План выполнется ,галки ставятся,поставщики вместо севших ищут новых,доступ к наркотикам у населения есть.По итогу все довольны,всех все устраивает.Только у 17летних искалеченная жизнь из-за одной глупости.
Двадцатку не дадут, конечно, но лет 5-7 посидит. И это плохо, стопудово выйдет воровайкой. А если бы в школе им объясняли, что это реальный срок и до 20 лет, может не повелась бы. Но кто это будет объяснять за 18 тысяч месяц. Вот и выходят из школы сразу на зону