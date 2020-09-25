Коллекционер из Бийска попал под статью при покупке медали СССР

Бийчанин попытался купить медаль СССР "За оборону Кавказа" на аукционе в интернете, но попал в поле зрения правоохранителей и против него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Коллекционер предложил наибольшую стоимость и радостно пошел за посылкой в почтовое отделение, когда получил уведомление о ее доставке.

Там его встретили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, которые объяснили, что приобретение госнаград – это наказуемое деяние.

"Согласно заключению историко-культурологической экспертизы, медаль "За оборону Кавказа" является подлинной и относится к государственным наградам СССР, имеет историческую и культурную ценность, в том числе как награда, отражающая историю СССР и исторические события в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", – уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело против жителя Бийска направили на рассмотрение в суд. Подсудимому грозит штраф до 80 тысяч рублей, до года исправительных работ либо до трех месяцев ареста.