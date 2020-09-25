Почти 1900 жилых домов в Барнауле уже подключили к отоплению

Уже в 1860 жилых домов в Барнауле подали отопление, сообщает пресс-служба мэрии.

"По данным комитета по энергоресурсам и газификации города на утро 25 сентября, к теплу подключены 185 детских садов (99,5% от общего числа), 91 школа (98%) и 36 учреждений дополнительного образования (92%), 74 медицинских учреждения (53%). Отопление появилось в 1860 многоквартирных домах", – говорится в сообщении.

Напомним, что отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 22 сентября.

В горадминистрации напомнили, что если отопление не появится в ближайшее время, то обращаться следует в управляющую компанию, ТСЖ или в дежурные службы города. Если же на улице станет тепло, то подачу ресурса могут приостановить по заявлению собственников.