Почти 1900 жилых домов в Барнауле уже подключили к отоплению

Уже в 1860 жилых домов в Барнауле подали отопление, сообщает пресс-служба мэрии.
"По данным комитета по энергоресурсам и газификации города на утро 25 сентября, к теплу подключены 185 детских садов (99,5% от общего числа), 91 школа (98%) и 36 учреждений дополнительного образования (92%), 74 медицинских учреждения (53%). Отопление появилось в 1860 многоквартирных домах", – говорится в сообщении.
Напомним, что отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 22 сентября.
В горадминистрации напомнили, что если отопление не появится в ближайшее время, то обращаться следует в управляющую компанию, ТСЖ или в дежурные службы города. Если же на улице станет тепло, то подачу ресурса могут приостановить по заявлению собственников.
Комментарии
Если это можно назвать отоплением. Холодища. И утром не чувствуется. А в школах и детских садах отключены половина батарей, так дети говорят , что не включили. Холодно говорят
На улице станет тепло будущим летом, не раньше. А пока что во всей квартире чуть тёплые пара батарей. Температура +22 °С, относительная влажность воздуха 52%. Формально норма.
А у нас холодрыга в квартире! И никакого шевеления насчет подключения тепла...
А у нас в доме большая часть жильцов жадные и звонят в УК, чтобы не включали, а другие должны замерзать? Почему УК сама не может включить, а ждёт просьбы тупых жильцов?
25.09.2020 11:37
Гость
Вот полностью поддерживаю! Предпочитаю платить за тепло в квартире, а не за лекарства от простуды от холода!
В горадминистрации напомнили, что если отопление не появится в ближайшее время, то обращаться следует в управляющую компанию
ближайшее время это сколько!?
Всю ночь трубы гудели, тепло пошло. А как сделать, чтобы гудения в трубах и батареях не было?