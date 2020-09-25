В России хотят ввести продуктовые сертификаты для малоимущих

Госдума приступила к разработке законопроекта о бесплатных продуктовых сертификатах для малообеспеченных россиян. Об этом заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, в настоящее время депутаты работают над "критериями нуждаемости", по которым будут предоставлять сертификат. Ожидается, что сумма будет не меньше четверти от прожиточного минимума.

"Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета, – уточнил Нилов. – Положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва. Этот опыт взят за основу".

По его словам, также проработают список продуктов, которые можно будет приобрести на сертификат. Это сделают для того, чтобы меру поддержки не использовали для обналичивания средств и приобретения алкоголя или табачной продукции.

Ранее amic.ru писал, что в России предлагают перед началом учебного года выплачивать родителям учеников по 10 тыс. рублей. По мнению авторов законопроекта, это поможет частично компенсировать семьям расходы на сборы в школу, которые порой достигают десятки тысяч рублей.