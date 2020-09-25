В России хотят ввести продуктовые сертификаты для малоимущих

Госдума приступила к разработке законопроекта о бесплатных продуктовых сертификатах для малообеспеченных россиян. Об этом заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-аккаунте.
По его словам, в настоящее время депутаты работают над "критериями нуждаемости", по которым будут предоставлять сертификат. Ожидается, что сумма будет не меньше четверти от прожиточного минимума.
"Механизм использования продуктовых сертификатов прост. Владелец сертификата приобретает в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти средства компенсируются организации из бюджета, – уточнил Нилов. – Положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва. Этот опыт взят за основу".
По его словам, также проработают список продуктов, которые можно будет приобрести на сертификат. Это сделают для того, чтобы меру поддержки не использовали для обналичивания средств и приобретения алкоголя или табачной продукции.
Ранее amic.ru писал, что в России предлагают перед началом учебного года выплачивать родителям учеников по 10 тыс. рублей. По мнению авторов законопроекта, это поможет частично компенсировать семьям расходы на сборы в школу, которые порой достигают десятки тысяч рублей.
Комментарии
Ух ты. Сколько лет на разработку.
нищета..бедность
ну плодите/поддерживайте их дальше дальше
ТАЛОНЫ?
21й век. карточки на еду. все что нужно знать о путиномике
мне кажется, что важнее понять-почему есть малоимущие? низкая зарплата? значит, государство должно оплатить повышение квалификации, повысить образование, то есть, дать удочку, а не развращать население пособиями, понятно, что управлять зависимыми
от подачек гораздо проще...а коли лентяй, то поощрять это вообще за гранью
Все депутаты там в очереди, с сальными мордами...
Вобще настораживают постоянные разговоры про малоимущих. Их скоро станет очень много, видимо?..
может просто вернуть обратно пенсионный возраст???
где обещанные для пенсионеров рабочие места?
пенсионер=малоимущий
25.09.2020 11:24
- гость -
Вобще настораживают постоянные разговоры про малоимущих. Их скоро станет очень много, видимо?..
все мамы в декрете с детьми= малоимущие
я , выйдя на работу, имея сына- школьника , получая 30 тысяч, + мужа- потерявшего работу, попадаю под малоимущие выплаты.
смотрите , прожиточный минимум примерно 10 тысяч , т.е доход на 4 членов семьи должен быть минимум 40 тысяч, верно?
теперь считаем, если официально ЗП у обоих 11 или 13 тысяч, получается на 4 всего по 6 тысяч, или 24 на всех.
попадаем под малоимущие? да.
11:17- гость - "карточки на еду. все что нужно знать о путиномике"
Сидишь в своем болоте и квакаешь. Посмотри на мир, ухватись за прутик посередине и
интернетутки понесут тебя по всему миру
@ Американская программа льготной покупки продуктов, известная как программа выдачи продуктовых талонов (англ. food stamps) — федеральная программа помощи жителям Соединённых Штатов Америки, не имеющим доходов или имеющим низкие доходы. Отвечает за программу Министерство сельского хозяйства США. В настоящее время большая часть средств распределяется с помощью пластиковых карт, однако ранее для этого использовались бумажные талоны номиналом 1, 5 и 10 долларов США. Данные талоны могли использоваться для приобретения любых необходимых продуктов в магазинах. В конце 90-х годов XX века бумажные талоны были вытеснены дебетовыми пластиковыми картами, обращающимися в специальной системе EBT, в связи с чем в 2008 году из названия программы исчезло упоминание о талонах.@
ну что же вы тогда плодитесь с такими доходами? талоны на еду ждете?
Сверхдержава 21век,карточки на жратву, что-бы с голоду не сдохнуть, верной дорогой идёте товарищи!!!!!
25.09.2020 11:32
- гость -
ну что же вы тогда плодитесь с такими доходами?
Это уже способ жить и не работать в наше время)
25.09.2020 11:34
Нищеброд
И? В Великобритании есть даже супермаркеты для малоимущих.
я , выйдя на работу, имея сына- школьника , получая 30 тысяч, + мужа- потерявшего работу, попадаю
Размечтались вы, однако) муж встать на биржу должен, там пособие + ваши 30- и вы в шоколаде))
25.09.2020 11:45
- гость -
пособие в 700 рубле?))
на бирже никому пособие не платят))
Ещё одна схема отмывания денег... из бюджета будут выделять на хорошие продукты, а людям выдавать что похуже... И вот всё-то у нас в последнее время в стране через "Ж"... вроде, и инициативы хорошие... но почему-то для обычных людей от этих "инициатив" ничего хорошего....
11:34 Нищеброд "Сверхдержава 21век,карточки на жратву, что-бы с голоду не сдохнуть, верной дорогой идёте товарищи!!!!!"
11:17- гость - "21й век. карточки на еду. все что нужно знать о путиномике"
Рекомендация таким горе пропагандистам. Читаем вики или хотя бы 11:32@@
Когда незнающие пропагандисты начинают писать такую фигню, выполняя указанные им установки по оболваниванию, то такие комменты начинают играть противоположную роль, вместо антипутина, получаем запутина. Ой, и следить надо за вами, начальство вам по головке не погладит за такое...
Быстро извинились и переориентировались в своих комментах..
25.09.2020 11:32
- гость -
ну что же вы тогда плодитесь с такими доходами? талоны на еду ждете?
а что , только олегархам теперь рожать можно?
и в войну детей поднимали, ничего выростили.
пособие от 3 до 7 лет 7500 тысяч, сильно не разжиреешь,так то
но с паршивой овцы хоть шерсти клок
Положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва.
конечно . в москве самые малоимущие
отделитесь уже от сибири и дв, сами себя кормите
25.09.2020 11:51
- гость -
на бирже никому пособие не платят))
Работу же предлагают? Не хочешь работать, какое тебе пособие?)
11:57- гость - Положительный опыт реализации подобного проекта имеет, например, Москва.
конечно . в москве самые малоимущие
отделитесь уже от сибири и дв, сами себя кормите
@Подобная программа поддержки наименее защищенных групп населения уже почти 100 лет действует в Соединенных Штатах Америки.
Система продовольственных карточек существует в США с 30-х годов прошлого века. Изначально она называлась «программой продовольственных талонов» (Food Stamps Program), свое нынешнее название (SNAP) проект получил во время президентства Барака Обамы. Это федеральная программа, которая предполагает получение ежемесячных дотаций малоимущими жителями страны (важно — не только гражданами США), которые могут быть потрачены на продукты питания@
Согласно последним данным Росстата, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России).
25.09.2020 12:02
- гость -
25.09.2020 11:51
- гость -
на бирже никому пособие не платят))
Работу же предлагают? Не хочешь работать, какое тебе пособие?)
сходи, узнай, какую они людям с высшим образованием работу предлагают, посмеемся вместе
на биржу чтобы записаться, надо через госуслуги взять талон. придешь, тебе дадут вакансии маляра и дворника с ЗП 15 к от заката до рассвета,
не нравится? ха, да ты, смерд, работать не хочешь!!!!
деньги не пахнут и прочее и прочее.
в итоге какая работа хорошая и оплачиваемая?
для человека в 48 лет? это уже не 30 и не 35, даже не 40.
ты готов работать, у тебя есть опыт, но ты не нужен, тк старый.
12:25- гость - "но ты не нужен, тк старый."
72 года, устроился работать с заработной платой 30 тыс. рублей. Пока дистанционно, так как 65+
у вас так в инструкции записано - переводить стрелки на США?
сходи, узнай, какую они людям с высшим образованием работу предлагают, посмеемся вместе
Ну надо же, какая редкость у нас ваше высшее образование)) да оно уже у 85% есть, а толку) когда вы не можете найти применение вашему высшему образованию), можно сбросить корону и физически поработать какое то время.