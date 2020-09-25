Ученые назвали ключевой показатель для оценки второй волны коронавируса

Для оценки волны заражений COVID-19 следует исходить из соотношения между числом выздоровевших и заболевших, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК.

"В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика", – заявила специалист, добавив, что в иных регионах страны ситуация другая.

Она отметила, что осенний рост случаев COVID-19 нельзя назвать второй волной. По ее словам, формальных признаков для этого пока нет, "есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом".

Вирусолог Анатолий Альтштейн также добавил, что на территории РФ действительно наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, но сказать, что это новая волна, нельзя, потому что не закончилась еще первая.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 1,1 млн случаев COVID-19 и 19,9 тысячи смертей.