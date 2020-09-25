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Новости

Ученые назвали ключевой показатель для оценки второй волны коронавируса

, ИА "Амител"
Однако говорить о ее наступлении пока что нельзя
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Для оценки волны заражений COVID-19 следует исходить из соотношения между числом выздоровевших и заболевших, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК.

"В Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика", – заявила специалист, добавив, что в иных регионах страны ситуация другая.

Она отметила, что осенний рост случаев COVID-19 нельзя назвать второй волной. По ее словам, формальных признаков для этого пока нет, "есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом".

Вирусолог Анатолий Альтштейн также добавил, что на территории РФ действительно наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом, но сказать, что это новая волна, нельзя, потому что не закончилась еще первая.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 1,1 млн случаев COVID-19 и 19,9 тысячи смертей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.09.2020 10:58
Наталья

У Вас и первая волна не достигла пика...
Просто перестали делать тесты и озвучивать реальные цифры.

Люби последние две недели болеют так сильно, как за все время пандемии не болели.
Пропадает обоняние, температура, кашель. Попробуйте добейтесь, чтобы Вам сделали тест - БЕСПОЛЕЗНО!!! Вас поставят ОРВИ, грипп, да все что угодно, но только не коронавирус....

25.09.2020 11:10
Гость

Люди, которым сделали тест - расскажите, КАК???????????????????

25.09.2020 11:10
- гость -

25.09.2020 10:58
Наталья

А что вы ждали, когда сняли все ограничения, всё пооткрывали, сан режим никто не соблюдает. Теперь как сказал Мясников "Кому заболеть и выздороветь-выздоровит, кому умереть-умрёт". Предлагаете всё опять закрыть, вспомните как на амике комментаторы кричали, "Свободы лишают, конституцию нарушают, деспоты, тираны!". Теперь что будет, то и будет. Берегите себя.

25.09.2020 11:14
Наталья

Закрывать ни чего не предлагаю, предлагаю ДИАГНОСТИРОВАТЬ ковид, если он есть и оказывать ДОЛЖНОЕ лечение.
А не всю ночь, чтобы люди сидели в диагностическом, чтобы сдать КТ. А про тесты я просто МОЛЧУ!

25.09.2020 11:21
- гость -

25.09.2020 11:14
Наталья
Полностью поддерживаю!!!

25.09.2020 11:21
- гость -

25.09.2020 10:58
Наталья

Обоняние при любом насморке пропадает. Уцепились за это обоняние.

25.09.2020 11:26
гость

Тесты не делают практически. Скрытый геноцид.

25.09.2020 11:30
- гость -

25.09.2020 11:14
Наталья
Закрывать ни чего не предлагаю, предлагаю ДИАГНОСТИРОВАТЬ ковид, если он есть и оказывать ДОЛЖНОЕ лечение.
А не всю ночь, чтобы люди сидели в диагностическом, чтобы сдать КТ. А про тесты я просто МОЛЧУ!

Лечения нет и скоро не будет, все новомодные яко бы лекарства не относятся к доказательной медицине, больше пиар и откаты. Прививки тоже пока под вопросом, как сказали, если будут привиты до 80% населения эпидемия закончится к зиме 2022 года. В больницах оказывают симптоматическое лечение. Ну протестируют, ну поставят ковид, надо ещё умудриться попасть в госпиталь, там под крышу уже заполнение.

25.09.2020 11:47
- гость -

Прививки тоже пока под вопросом.

Не под вопросом. Вакцину выпускают. До массового выпуска в миллионы штук доведут примерно в ноябре-декабре.

25.09.2020 11:50
- гость -

25.09.2020 11:21
- гость -

Там еще и вкус пропадает (при насморке такого нет). У меня при гайморите было. я протухшего супа наелся - потому что вообще не чувствуешь вкус еды.

25.09.2020 11:53
- гость -

25.09.2020 11:30
- гость -

В больнице зато человек изолирован, а то что не хватает мест. кто не давал строить или переоборудовать. В Китае за месяц построили.
Изначально все ученые говорили что минимум год надо на разработку и испытание вакцины

25.09.2020 11:55
- гость -

25.09.2020 11:47
- гость -

Не под вопросом. Вакцину выпускают. До массового выпуска в миллионы штук доведут примерно в ноябре-декабре.

Просьба сообщить когда свой миллион получит Алтайский край. Вы наивно думаете, что Москва броситься прививать периферию, а не себя родную. Только сегодня с гордостью прозвучало, что страна получила заявок на вакцину миллиард 200 миллионов доз из за рубежа. Ага фарм компании бросятся прививать рабочих и крестьян, а не рубить валюту)))

25.09.2020 12:04
- гость -

25.09.2020 11:55
- гость -
Только сегодня с гордостью прозвучало, что страна получила заявок на вакцину миллиард 200 миллионов доз из за рубежа.

Было уже сказано для непонятливых, что вначале вакцина пойдет в Россию и только потом за рубеж. И производить ее собираются не только в России.

25.09.2020 12:07
- гость -

25.09.2020 12:04
- гость -

Было уже сказано для непонятливых, что вначале вакцина пойдет в Россию и только потом за рубеж. И производить ее собираются не только в России.

У нас много говорят и много обещают с телевизора, только реальность на местах несколько иная.

25.09.2020 12:16
Гость

А нам будут сообщать о летальных исходах после "спасительной" прививки????

Или о ее последствиях на генном уровне??? Например, что от нее Может/или не может развиться бесплодие, данная прививка Может/или не может активировать мутацию клеток, да все что угодно. Кто и когда успел ее толком изучить... 1000 добровольцев???

25.09.2020 12:20
- гость -

25.09.2020 12:16
Гость

Препараты на основе аденовирусных платформ применяются уже десятки лет.

25.09.2020 12:27
- гость -

25.09.2020 12:16
Гость
А нам будут сообщать о летальных исходах после "спасительной" прививки????

На днях страховку ввели, за точность не ручаюсь но цифры примерные: 1 миллион если умрёте, получат родственники, 400 000 если инвалидом станете и 12 000 доплат ежемесячно при других обстоятельствах (если вы пенсионер)

25.09.2020 12:32
Гость

Ору от смеха!!!
Страховка от "спасительной прививки".

На всякий случай!!!

25.09.2020 12:46
- гость -

25.09.2020 12:32
Гость
Ору от смеха!!!
Страховка от "спасительной прививки".

На всякий случай!!!

Ну, осложнения всегда были всегда и везде.

25.09.2020 12:47
- гость -

От гриппа привились? Вроде говорят, что и при короне дает некоторый иммунитет. Идти что ли прививаться?

25.09.2020 12:58
- гость -

12:47, Прививают от гриппа и от пневмонии. Возможно даёт.

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