Национальная цель оказалась под угрозой из-за роста бедности в России

Рост бедности в России во втором квартале 2020 года вырос на 1% по сравнению с первым кварталом и составил 13,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты.

В экономическом мониторинге ведомства говорится, что увеличение уровня бедности ставит под угрозу выполнение национальной цели России по двукратному снижению бедности к 2030 году.

Как подчеркивается в документе, в связи с ухудшившейся экономической обстановкой основной задачей сейчас должен стать выход на траекторию уверенного снижения, а не возврат к докризисным показателям уровня бедности.

В случае сохранения положительного курса развития экономики доля бедного населения страны по результатам текущего года может оказаться в пределах 13-13,5%, отмечают в Счетной палате.

Ранее сообщалось, что в России могут изменить расчеты прожиточного минимума и МРОТ.