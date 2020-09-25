Национальная цель оказалась под угрозой из-за роста бедности в России

Рост бедности в России во втором квартале 2020 года вырос на 1% по сравнению с первым кварталом и составил 13,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Счетной палаты.
В экономическом мониторинге ведомства говорится, что увеличение уровня бедности ставит под угрозу выполнение национальной цели России по двукратному снижению бедности к 2030 году.
Как подчеркивается в документе, в связи с ухудшившейся экономической обстановкой основной задачей сейчас должен стать выход на траекторию уверенного снижения, а не возврат к докризисным показателям уровня бедности.
В случае сохранения положительного курса развития экономики доля бедного населения страны по результатам текущего года может оказаться в пределах 13-13,5%, отмечают в Счетной палате.
Ранее сообщалось, что в России могут изменить расчеты прожиточного минимума и МРОТ.
Комментарии
Парадокс однако - незаменимый Путин опускает экономику а с ней и россиян все ниже и ниже, но отвечать за это не хочет, сваливает ответственность на других - по его же словам "пургу несет"....
Уржаться...
Национальная цель по сокращению бедности оказалась под угрозой из-за роста бедности.
Рост бедности вырос... Дальше читать уже не хочется: безграмотность и косноязычие местных журналистов растут не по дням, а по часам. Это, считаю, неуважение к читателям.
Цель одна. Сокращение населения планеты.
"В Счетной палате уверены, что при нынешних показателях сократить долю бедного населения к 2030 году в два раза не получится"
То есть бедное население не вымрет наполовину? Или вымрет, но не той мере, в какой требуется?
Если взять всю болтовню тандема за все года, там много чего не достигнуто, а кое о чем вообще рот бы не следовало открывать "гарантам конституции".
А что делать, против природы не попрешь. И вспоминаешь классическое: "Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на Средиземноморье - виндсерфинг, в Швейцарских Альпах - фристайл, в деревне Гадюкино - дожди. В среду ещё лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге, совсем хорошо в Венеции, деревню Гадюкино - смоет дерьмом."
получится... увеличить раз в 5
Кто бы сомневался.
А как же закон сохранения энергии? Людей в стране все меньше (просто катастрофическое уменьшение). Но и денег все меньше. Логичнее предположить, что деньги умерших перетекают к живым. Но...
Нормальное явление в любой стране во время кризиса, богатые богатеют, бедные беднеют. Капитализм.
25.09.2020 14:15
Как то так
В Финляндии капитализм, а в РФ путинизм.
25.09.2020 14:40
АБОРИГЕН
В Финляндии капитализм, а в РФ путинизм.
Выдвигайте себя в президенты, народ проголосует, будет аборигенизм)))
Да, некоторные ещё верят, что бувает хороший капитализм (например в Финляндии) и не очень хороший...