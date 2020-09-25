Путин объявил благодарность коллективу алтайской больницы

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу инфекционного госпиталя Каменской ЦРБ. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее amic.ru писал, что на базе Каменской ЦРБ организовали ковидный госпиталь. Он оказался в центре внимания, когда одна из пациенток пожаловалась на питание и тонкие одеяла.

Главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов ответил на это, что госпиталь развернут экстренно и оборудован всем необходимым для лечения пациентов, а его персонал полностью обеспечен средствами защиты.

Он признал, что мягкий инвентарь после многократного использования и обработки приходит в негодность.

При этом руководитель медучреждения попросил с пониманием отнестись к тому факту, что "условия в ЛПУ будут отличаться от условий пребывания дома".