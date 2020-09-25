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Новости

Сбербанк рассказал о масштабной трансформации и целях на ближайшую перспективу

, ИА "Амител"
Компания планирует полное обновление в течение 5-6 лет

24 сентября Сбербанк провел свою первую продуктовую конференцию СберКонф, на которой презентовал "одну большую сенсацию" и серию новых продуктов и сервисов для клиентов.

Прежде всего, появился новый бренд Сбер, в ближайшее время будут трансформированы отделения банка, установлены банкоматы с новыми возможностями, а также для клиентов станут доступны ассистенты из семейства виртуальных помощников.

Презентацию бренда и нового логотипа провел глава Сбербанка Герман Греф. "Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента", – отметил он.

Под новым брендом объединились продукты и сервисы, которые предоставляет экосистема банка, в частности СберМаркет, СберАвто, СберФуд и др. Слоганом банка стала фраза "Сбер. Для жизни". Также у Сбера появился новый банкомат с функцией распознавания лица и голосовым управлением – в следующем году отделения нового формата, оснащенные такими банкоматами, будут установлены в крупных городах по всей стране.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис во время пресс-конференции сообщил, что сумма, которую компания направила на трансформацию, составляет примерно 30 млн долларов, или 2,2-2,5 млрд рублей дополнительных расходов, не относящихся к обычной хозяйственной деятельности по замене устаревшего оборудования. Эти средства будут инвестированы в течение 5-6 лет.

Хасис подчеркнул, что первыми изменятся цифровые и электронные каналы и интернет-сайты. Банкоматы будут заменять по мере их износа, в ближайшие несколько лет заменят вывески на отделениях.

К трансформации компания двигалась постепенно. Понадобилось время на то, чтобы все небанковские сервисы связать между собой. По словам Хасиса, со временем Сбер сможет получать 20-30% доходов именно за счет небанковских сервисов.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что работа над пилотным офисом, который будет тиражирован на всю страну, шла примерно 1,5 года. "Были проанализированы примерно 200 клиентских путей. Сделано все, чтобы нашим клиентам было удобно и интересно", – подчеркнул Ведяхин.

По его словам, трансформация затронет и отделения Сбербанка за границей. В первую очередь это Казахстан и Белоруссия. Вместе с тем топ-менеджер заверил, что сеть отделений Сбербанка на селе сокращаться не будет.

Исполнительный вице-президент – руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский рассказал о том, что Сбер запускает семейство виртуальных ассистентов Салют, куда входит три виртуальных помощника с разными "характерами": Сбер, Афина и Джой. Еще в числе новинок от компании – мультимедийная ТВ-приставка-медиаплеер SberBox, в которую уже интегрированы голосовые помощники Салют.

В числе новинок от Сбера и SmartMarket – платформа, на которой различные компании, в том числе малый бизнес, смогут создавать новые навыки для голосовых ассистентов. Они позволят бизнесу продвигать свои продукты и искать клиентов через взаимодействие более чем со стомиллионной аудиторией экосистемы Сбера. Навыки, которые можно создать на платформе, получили название Smart Apps. Они будут работать независимо от того, каким образом происходит взаимодействие клиента с Салютом, будь то прикосновения к экрану, общение в чате, жесты или голос. Созданный навык становится доступным на всех устройствах, где установлен виртуальный ассистент Сбера – от Сбербанка Онлайн в смартфоне до операционной системы телевизоров Honor, которые начнут продаваться в России в 2021 году.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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