Вершины Горного Алтая засыпало снегом

Стремительные изменения погоды в горах удивляют туристов в Республике Алтай. Еще накануне в одном из районов шел сильный ливень, а уже на следующий день горные вершины завалило снегом.

"Алтай. Первый снегопад. Утро, 25 сентября, Горный Алтай", – написала на своей странице в Facebook культуролог Марина Акишина.

Напомним, что мокрый снег синоптики ожидают и в Алтайском крае. По прогнозам метеорологов, 25 сентября в регионе температура воздуха составит от +6°C до +11°C. Скорость ветра при порывах может достигать 17 м/с. На большей части территории пройдут дожди, в предгорьях и на севере возможен мокрый снег. В Барнауле снега пока не ожидается.