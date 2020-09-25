Крупный сибирский застройщик юридически переехал в Барнаул

Строительная компания "Селф", которая ранее была зарегистрирована в Томской области, сменила юридический адрес на Барнаул. Об этом сообщает "Интерфакс".

До 11 сентября фирма была зарегистрирована в селе Богашево Томской области, а 21 сентября сменила место регистрации на пр. Калинина д. 116/2, где на протяжении длительного времени и находится офис строительной компании "Селф".

На данный момент компания является одним из основных подрядчиков в Алтайском крае. Она строит и реконструирует объекты здравоохранения, образования и культуры. Возглавляет фирму Нодар Шония.

По данным издания, с начала 2020 года ООО получило бюджетных заказов на 1,77 млрд рублей.