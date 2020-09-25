И строили дом. Чему холдинг "Алтайлес" научил барнаульцев на Дне города

19 сентября на праздновании 290-летнего дня рождения города для барнаульцев устроили множество выступлений и интересных мероприятий. А те, кто заглянул на пешеходную Мало-Тобольскую, смогли еще и полезным творчеством позаниматься. На площадке холдинга "Алтайлес" для всех желающих провели короткий курс монтажа половой рейки, обустройства кровли, откосов и дымоходов в рамках школы домостроения.

И детям, и взрослым очень понравились мастер-классы по изготовлению поделок из МДФ. Здесь мастерили лесных зверей, декор для дома, а также переноски для газированных напитков. Плита МДФ – экологически безопасный материал, который производит новый комбинат компании – Павловский ДОК.

Каждый желающий мог сделать яркие снимки на фотозоне, выполненной из трехметровой деревянной рамы. В качестве фона использована репродукция картины барнаульского художника Владимира Конькова под названием "На Малой Олонской улице".

Любители леса узнали о том, как определять породы деревьев по шишкам, возраст дерева при помощи бурава, научились пользоваться буссолью.

Также на площадке была организована выставка-продажа пеллет в качестве наполнителя для кошачьего туалета и брикетов – это альтернатива дровам и углю.

"Алтайлес" снова поздравляет барнаульцев с праздником и благодарит партнеров мероприятия (администрацию города, компанию "Прямой угол", корпорацию творчества EnentCorplife, галерею Щетининых).