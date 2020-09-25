Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эпидемический процесс на территории России развивается, но вторая волна коронавируса в России еще не началась, идет продолжение первой.

"Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет... Эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны", – цитирует Горелова РИА "Новости".

По последним данным, за минувшие сутки в России выявили 7 212 новых случаев COVID-19. Это значение стало рекордным за последние три месяца. При этом больше всего зараженных выявили в Москве – 1560 человек. Число смертей с начала эпидемии в стране превысило 20 тысяч.