Дрифт для самых маленьких. В автогородке Arena City детей научат водить машину

Любой ребенок сможет почувствовать себя настоящим водителем в детском автогородке Arena City. Это площадка, где у маленьких посетителей есть возможность не только покататься на самых разных моделях электромобилей, но и в игровой форме освоить правила дорожного движения. Здесь все как у взрослых: светофоры, пешеходные переходы, дорожные знаки и даже пост ДПС.

В автогородке есть две категории автомобилей: на пульте управления – для малышей 1-1,5 лет (управляют родители) и на педалях – для детей от 2 до 7 лет. В каждой категории несколько видов авто – джипы и квадроциклы, пожарные машины и экскаваторы, "Ауди" и "Мерседесы". Также в прокате появились дрифт-карты для детей с 7 до 16 лет.

Юные водители смогут проехать по извилистым дорогам городка, пропустить пешеходов, заехать на автомойку, заправку. Но если еще не получается соблюдать правила дорожного движения – не беда, ведь в детском автогородке штрафов не бывает.

Автогородок Arena City ждет юных гонщиков в ТРЦ Arena на 4 этаже и в ТРЦ Galaxy на площадке ДРЦ "Веселкино".