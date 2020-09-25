100 баллов и бюджет. "Наследники Ползунова" успешно поступили в российские вузы

В этом году каждый из выпускников Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова", созданного Фондом Андрея Мельниченко и СГК в АлтГТУ, поступили в российские университеты на бюджетные места.

"Очень радует, что наши ребята успешно проходят в ведущие российские университеты и выбирают востребованные на рынке труда технические направления подготовки будущих специалистов. Безусловно, это стало возможным благодаря плодотворной работе наших педагогов, влюбивших детей в инженерные и естественнонаучные дисциплины, и, конечно же, благодаря активной и всесторонней поддержке Фонда Андрея Мельниченко", – говорит директор Центра "Наследники Ползунова" Юрий Шенкнехт.

В Алтайском крае продолжат учиться семь выпускников, поступивших в барнаульские университеты. Пять человек стали студентами алтайского "Политеха". Так, Денис Арбатский, Юлия Головченко, Евгений Рахманов зачислены на факультет информационных технологий, а Артем Куркин и Кирилл Шенкнехт выбрали энергетический факультет. Двое поступили в Алтайский госуниверситет.

Пять воспитанников Центра поступили в вузы соседних регионов: четверо – в Новосибирский государственный университет, один – в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Двое ребят учатся в Санкт-Петербургском государственном университете. Восемь человек зачислены в высшие учебные заведения Москвы.

Отметим, что в этом году семь "наследников Ползунова" были зачислены на бюджетные места без вступительных испытаний за победы и награды в олимпиадах I, II и III уровня, входящих в перечень Министерства образования РФ. Еще двум ребятам за победу и призовые места в олимпиадах приемной комиссией Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана было поставлено за ЕГЭ по физике по 100 баллов.