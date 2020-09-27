Золотые горы. Завораживающие снимки осеннего Алтая

Всемирный день туризма отмечается в мире 27 сентября. В этом году сфера подверглась настоящему испытанию из-за пандемии. Однако у всего есть и хорошие стороны, многие открыли для себя, что красота она ведь здесь, совсем рядом. Как, например, республика Алтай, которую этим летом посетило рекордное количество туристов. Осенью Горный не менее прекрасен: усыпанный золотом, на контрасте с бирюзовой водой и голубым небом, он никого не может оставить равнодушным. Недаром в переводе с монгольского "Алтай" означает "Золотая гора".

Собрали завораживающие снимки осеннего Алтая.