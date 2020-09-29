"Город далеко, а связь ловит": как журналисты amic.ru провели выходной с 4G

Начало осени. Каждый теплый день – большая удача, которую нужно ловить за хвост. Журналисты amic.ru воспользовались моментом, пока редактор находится в отпуске, а значит, не заставляет работать на выходных. И не сговариваясь, отправились в разные концы Барнаула. Кто-то – гулять по берегу Оби в поисках красивых снимков, кто-то – слушать аудиокнигу и заниматься спортом (а то наели килограммов ...дцать за время самоизоляции), кто-то – готовиться ко второму сезону аудиогида "Город. Слушай!". А некоторые из нас все равно были вынуждены работать в выходной, потому что у Славы Мельникова все не как у людей. Заодно мы смогли протестировать, как работает 4G Tele2, абонентами которого давно уже стала часть нашей дружной редакции.

В нашей профессии на связи необходимо быть 24/7. В любое время дня и ночи может произойти ЧП, отравление известного политика, выступление президента со срочным сообщением или выйти новый клип группы Little Big с алтайским танцором Пухляшом. Наши читатели должны быть в курсе всех новостей. Поэтому без хорошего и быстрого интернета журналисты amic.ru не выходят из дома. Особенно в выходные. А у оператора Tele2 – всегда быстрый интернет и стабильная связь. К тому же это совсем недорого. Ведь не только Слава Мельников в нашей редакции копит на машину.