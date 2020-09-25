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Более 400 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа

, ИА "Амител"
Всего эту процедуру в регионе могут пройти боле 1,2 млн человек
Фото: inruza.ru

Фото: inruza.ru

Более 404 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа. Это 17,4% от всего населения региона, пишет пресс-служба краевого правительства. 

В регион поступило 65% от заявленного количества вакцины "Совигрипп" для взрослого населения и 43,4% детской вакцины "Совигрипп".

По данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября в крае зарегистрировано 25,8 тысяч случаев заражения ОРВИ. При этом не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом. 

В рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году процедуру вакцинации против гриппа пройдут 1 миллион 222 тысячи жителей края.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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