Более 400 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа

Более 404 тысяч жителей Алтайского края прошли вакцинацию от гриппа. Это 17,4% от всего населения региона, пишет пресс-служба краевого правительства.

В регион поступило 65% от заявленного количества вакцины "Совигрипп" для взрослого населения и 43,4% детской вакцины "Совигрипп".

По данным Роспотребнадзора, с 14 по 20 сентября в крае зарегистрировано 25,8 тысяч случаев заражения ОРВИ. При этом не зарегистрировано ни одного случая заражения гриппом.

В рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году процедуру вакцинации против гриппа пройдут 1 миллион 222 тысячи жителей края.