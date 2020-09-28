Новая профессия с нуля. Как получать европейскую зарплату, не покидая Сибирь

Профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А еще она дает возможность работать удаленно, не выходя из дома. В Барнауле IT-специальностям учат в международной компьютерной академии "Шаг". Генеральный директор "Шага" в России Павел Специан рассказал, что ждет студентов в его учебном центре и какие у них перспективы.

– Что такое компьютерная академия "Шаг"?

– Наша академия – это крупнейший международный учебный центр IT-образования. Существует академия с 1999 года. Сегодня у нас 83 филиала в 20 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Барнауле, продолжить в Праге, а закончить, например, в Сиэтле.

– Чему обучают в барнаульском филиале академии?

– Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят:

Программистов учат разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.

После курса "Компьютерная графика и дизайн" выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, 3D-графику, анимационные фильмы, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты.

Выпускники курса "Интернет-маркетинг" получают системные знания и практические навыки работы со всеми популярными каналами продвижения, учатся разрабатывать и управлять стратегиями маркетинга с применением всех digital-форматов.

Наши студенты должны соответствовать требованиям работодателей, поэтому методисты и преподаватели постоянно улучшают и обновляют программы, чтобы выпускники "Шага" достойно показали себя.

– Кто может стать студентом академии? Как поступить?

– В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ могут сразу получить профессию, студенты – вторую специальность одновременно с учебой в университете. Также приходят взрослые люди, которые недовольны своей текущей работой и хотят переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT.

Специальных требований к студентам нет. При приеме в академию каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. Если у студентов недостаточный уровень владения ПК, мы объединяем их в группы подготовительных курсов, чтобы стартовые знания были у всех равны.

– Как студенты и работающие люди смогут совмещать занятия с основной деятельностью?

– Мы прекрасно понимаем, что время невероятно ценный ресурс. Поэтому в нашей академии несколько форм обучения.

Стационар. Подходит для тех, кто привык получать знания и опыт в окружении единомышленников. Если у вас есть свободное время, а самостоятельное обучение дается с трудом, то это ваша форма обучения. Малокомплектные группы – до 16 человек. На всех занятиях будет преподаватель. Занятия по будним дням.

Полустационар. Позволяет совмещать IT-образование с университетом или работой. Каждую неделю студент получает консультацию преподавателей и электронный урок для самостоятельной работы, который включает в себя теорию, примеры решения задач, инструкции, домашние задания, интерактивные видео и другие материалы. Занятия по выходным, в субботу или воскресенье.

Оnline. Идеально для тех, кто предпочитает дистанционный формат или из-за большой загруженности не успевает посещать очные занятия.

– Расскажите, как проходит обучение.

– Примерно 80% обучения – это практика. В начале каждого занятия мы даем необходимые знания, которые студенты сразу же отрабатывают. Всех студентов обеспечивают современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже когда не удается посетить занятие.

В программе предусмотрены тестирования и экзамены от компаний Microsoft и Cisco. Студент может получить международные сертификаты, которые высоко ценят в профессиональной среде. А на защиту дипломных работ часто приходят представители IT-компаний, которые могут сразу предложить выпускнику работу.

– Кто преподает в академии?

– Преподаватели – специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы минимум пять лет. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель – сделать образование осознанным, интересным и результативным. Студенты получают не только теоретическое представление о профессии, но и реальный обмен опытом с практикующим специалистом.

– Чем занимаются выпускники академии?

– Студенты курса получают диплом международного образца. Выпускники академии работают в крупнейших мировых компаниях Microsoft, HP, Ebay, Amazon и многих других – в 36 странах мира.

Многие уезжают за рубеж, а кто-то работает удаленно и живет там, где нравится. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу. Кстати, набор в академию в Барнауле уже идет.

Узнать подробности можно на сайте компании.

Компьютерная академия "ШАГ"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347