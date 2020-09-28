Новая профессия с нуля. Как получать европейскую зарплату, не покидая Сибирь

Профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А еще она дает возможность работать удаленно, не выходя из дома. В Барнауле IT-специальностям учат в международной компьютерной академии "Шаг". Генеральный директор "Шага" в России Павел Специан рассказал, что ждет студентов в его учебном центре и какие у них перспективы.
– Что такое компьютерная академия "Шаг"?
– Наша академия – это крупнейший международный учебный центр IT-образования. Существует академия с 1999 года. Сегодня у нас 83 филиала в 20 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Барнауле, продолжить в Праге, а закончить, например, в Сиэтле.
– Чему обучают в барнаульском филиале академии?
– Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят:
- программистов;
- компьютерных дизайнеров;
- специалистов по кибербезопасности;
- веб-разработчиков;
- интернет-маркетологов.
Программистов учат разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.
После курса "Компьютерная графика и дизайн" выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, 3D-графику, анимационные фильмы, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты.
Выпускники курса "Интернет-маркетинг" получают системные знания и практические навыки работы со всеми популярными каналами продвижения, учатся разрабатывать и управлять стратегиями маркетинга с применением всех digital-форматов.
Наши студенты должны соответствовать требованиям работодателей, поэтому методисты и преподаватели постоянно улучшают и обновляют программы, чтобы выпускники "Шага" достойно показали себя.
– Кто может стать студентом академии? Как поступить?
– В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ могут сразу получить профессию, студенты – вторую специальность одновременно с учебой в университете. Также приходят взрослые люди, которые недовольны своей текущей работой и хотят переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT.
Специальных требований к студентам нет. При приеме в академию каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. Если у студентов недостаточный уровень владения ПК, мы объединяем их в группы подготовительных курсов, чтобы стартовые знания были у всех равны.
– Как студенты и работающие люди смогут совмещать занятия с основной деятельностью?
– Мы прекрасно понимаем, что время невероятно ценный ресурс. Поэтому в нашей академии несколько форм обучения.
Стационар. Подходит для тех, кто привык получать знания и опыт в окружении единомышленников. Если у вас есть свободное время, а самостоятельное обучение дается с трудом, то это ваша форма обучения. Малокомплектные группы – до 16 человек. На всех занятиях будет преподаватель. Занятия по будним дням.
Полустационар. Позволяет совмещать IT-образование с университетом или работой. Каждую неделю студент получает консультацию преподавателей и электронный урок для самостоятельной работы, который включает в себя теорию, примеры решения задач, инструкции, домашние задания, интерактивные видео и другие материалы. Занятия по выходным, в субботу или воскресенье.
Оnline. Идеально для тех, кто предпочитает дистанционный формат или из-за большой загруженности не успевает посещать очные занятия.
– Расскажите, как проходит обучение.
– Примерно 80% обучения – это практика. В начале каждого занятия мы даем необходимые знания, которые студенты сразу же отрабатывают. Всех студентов обеспечивают современным учебным материалом: теорией, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы не выпадать из процесса обучения даже когда не удается посетить занятие.
В программе предусмотрены тестирования и экзамены от компаний Microsoft и Cisco. Студент может получить международные сертификаты, которые высоко ценят в профессиональной среде. А на защиту дипломных работ часто приходят представители IT-компаний, которые могут сразу предложить выпускнику работу.
– Кто преподает в академии?
– Преподаватели – специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы минимум пять лет. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель – сделать образование осознанным, интересным и результативным. Студенты получают не только теоретическое представление о профессии, но и реальный обмен опытом с практикующим специалистом.
– Чем занимаются выпускники академии?
– Студенты курса получают диплом международного образца. Выпускники академии работают в крупнейших мировых компаниях Microsoft, HP, Ebay, Amazon и многих других – в 36 странах мира.
Многие уезжают за рубеж, а кто-то работает удаленно и живет там, где нравится. Свобода выбора и привлекает многих в эту сферу. Кстати, набор в академию в Барнауле уже идет.
Узнать подробности можно на сайте компании.
Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WhatsApp: + 7 906-966-5347
Комментарии
Возьмите меня учиться, хочу зарплату как у людей.
В Азии получать европейскую зарплату?!Япона мама...
Потому вас и нанимают в Сибири, чтобы не платить европейскую зарплату )
Чтобы программистом достойным стать - надо с детства этому учиться, а эти академии смогут выпустить ИТ-чернорабочих в лучшей случае, с зарплатой не больше средне-сибирской.
Программистов даже с университетскими дипломами уже везде как собак нерезанных.
После курсов же возможны только шабашки по написанию или сопровождению сайтов. И то временные.
В Берлине, например, полно стартапов. Но 99% разоряются.
И надо учитывать специфику профессии - это всё до 35 лет.
И надо знать английский как минимум на уровне В1.
Смешные
Всемирно известный Касперский после армии пошёл в военную Академию криптографов Но криптограф из него не получился, а получился, по собственному признанию, плохонький программист ) "В какой-то момент я понял, что пора делать выбор – либо одно либо другое. Иногда шучу по этому поводу, говорю – вот, не написал бы тогда рапорт, был бы сейчас генералом, жил бы спокойно, ездил бы на черной Волге". На сто системных программистов приходится только один криптограф )
Сейчас чтобы в этой области как-то отметиться надо быть с семью пядями во лбу )
Смешные
зарабатывание денег.
Да чо тут не понятно, люди на обучении оленей зарабатывают.
Подскажите мне академию, чтобы за 2 месяца стать крутейшим врачом. У них зп сейчас норм, мне бы к ним. Если тут суперпрограммеров готовят, то и врачей где-то ж так же могут...