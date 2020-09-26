Холодно и сыро. Прогноз погоды в Алтайском крае на 26 сентября

В субботу, 26 сентября, в Алтайском крае установится холодная и местами дождливая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В отдельных районах пройдут дожди, утром туман. При этом ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, а при порывах – до 14 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +7°C до +12°C.

В Барнауле днем – от +8°C до +10°C. Непродолжительный дождь. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Ранее начальник отдела гидрометобеспечения регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала amic.ru, когда волна тепла придет в Алтайский край.