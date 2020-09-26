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Заберу тебя с собой. Как в Новосибирске ревнивый летчик пошел на таран жилого дома

, ИА "Амител"
В страшной трагедии погибли пять человек, но не те, кому собирался мстить пилот
Самолет протаранил дом в Новосибирске / Фото © Wikimedia Commons

Самолет протаранил дом в Новосибирске / Фото © Wikimedia Commons

26 сентября в Новосибирске вспоминают печальную дату: в этот день в 1976 году самолет врезался в жилой дом. Погибли пять человек. В том числе трое детей. Жуткая трагедия произошла из-за ревности и классического "так не доставайся же ты никому". Вспоминаем подробности той далекой и страшной истории.

Красивые не значит счастливые

Они были красивой парой и казались очень счастливыми. Владимир Серков, выпускник Бугурусланского лётного училища и его супруга – красавица Татьяна, с которой он познакомился во время учебы.

В 1973-м супруги вернулись в родной Новосибирск, Владимир устроился в 116-й летный отряд Новосибирского ОАО вторым пилотом Ан-2. Ему прочили успешное будущее. А вскоре Татьяна родила сына. Казалось – живи и радуйся.

Радоваться не получалось. Серков боялся лишиться работы. Еще в 1971 году у него случился эпилептический припадок, и если бы об этом узнали, это означало бы конец летной карьеры.

Ситуацию усугубили две серьезные травмы. В 1974 году он упал с кедра, когда ходил в лес. А в 1975 году его вытолкнули из переполненного автобуса, и он снова получил травму головы. После этого мужчину мучили головные боли и он, как позже вспоминала Татьяна, постоянно пил обезболивающие. Но к врачам не обращался – понимал, что его снимут с полетов.

В то же время у Владимира стал портиться характер. В семье начались ссоры и скандалы. Плохое настроение Серков срывал на жене. На ее угрозы уйти симулировал самоубийство. Но в итоге молодая женщина все же не выдержала и забрав двухгодовалого сына уехала к родителям, которые тоже жили в Новосибирске, но на другой улице.

К чему приводит ревность

20 сентября 1976 года Татьяна подала на развод. Судебное заседание было назначено на 30-е число. Для Серкова развод был неприемлем: в ближайшее время он ожидал повышения по службе. Его должны были назначить пилотом крупного пассажирского авиалайнера. В те годы карьера "светила" только успешным в браке. Поэтому развод мог обрушить все мечты Серкова. Он пытался помириться с супругой. Но все их попытки перерастали в скандалы.

Вечером 26 сентября он проходил мимо дома родителей жены и увидел, что Татьяна разговаривает с каким-то мужчиной. Позже женщина вспоминала, что шла домой из аптеки и по пути встретила знакомого, с которым перебросилась несколькими фразами.

Серков, дождавшись, когда мужчина уйдет, подошел к жене и ударил ее по лицу. Татьяна бросилась домой, но уже почти бывший супруг не отставал. Он продолжил избивать жену даже в квартире ее родителей, пока его не выгнали.

После этого Серков пришел на квартиру своей матери. Она жила на этой же улице, но в другом доме и рассказал о случившемся. Брат пытался его успокоить. Они сходили в баню, поговорили, и, казалось, инцидент был исчерпан.

"Ищите меня на Степной"

Как выяснилось позже, еще ночью Серов написал предсмертную записку матери, в которой сообщил, что хочет уйти, забрав с собой жену и сына. Он также написал, что "с настоящими нервами я не смог бы уже начать с начала", а конфликт с женой стал "последней каплей, переполнившей чашу". Записку нашли уже после того, как все случилось.

Следователи восстановили практически поминутный маршрут Серкова. 26.09.76 в 03:15 мск он прибыл в аэропорт. Предъявил фельдшеру оперативное задание без указанного времени вылета. Прошел медицинский осмотр. Никаких отклонений  фельдшер не увидела. Получил судовые документы на самолет, а у дежурного – ключи. Никого не смутило, что пилот прибыл слишком рано на аэродром – почти за три часа до заявленного времени полета. Серкова хорошо знали и он этим воспользовался.

Серков опробовал двигатель и запросил разрешение перерулить на другую стоянку. Диспетчер разрешил. Серков же развернулся в сторону летного поля и произвел самовольный взлет.

Как рассказывали на следствии диспетчеры, обнаружив, что самолет взлетел без разрешения, они растерялись и только через 2 минуты начали вызывать борт на связь.

В 04:08 на запрос СДП "где вы находитесь" Серков ответил: "Над затоном нахожусь". На последовавший вопрос "а вы куда пошли" и последующие вызовы Серков не отвечал.

В 04:11 он передал: "Ищите меня по улице Степная дом сорок три дробь один, прощайте, моя фамилия Серков". Повторил это сообщение еще раз и на связь больше не выходил.

Выполнив два круга в районе ул. Степной, пилот направил самолет в часть дома, где располагалась квартира родителей жены и где накануне вечером была она сама и ребенок. Самолет столкнулся с домом.

О погибших

Самолет врезался в дом между третьим и четвертым этажами в районе лестничной клетки. Стена дома была пробита. Самолет получил мощные повреждения и буквально развалился на части. Топливо – почти 800 л бензина – вытекло на лестничную клетку и воспламенилось.

В доме начался сильный пожар. Несмотря на то, что пожарные расчеты прибыли к месту ЧП уже через 5 минут, пострадавших было много. На лестничную площадку прорваться было невозможно, и люди выпрыгивали из окон, из окон же выкидывали детей. Внизу их сначала ловили соседи, а потом пожарные растянули палатки. Пожар удалось ликвидировать через 57 минут.

В результате ЧП погибли пятеро, в том числе и сам летчик. Двое детей – 6 и 4 лет – сгорели заживо. Они были в гостях у бабушки в 12-й квартире. Именно на нее пришелся основной удар самолета. Еще один 4-летний ребенок и его мама скончались от ожогов в больнице через несколько дней. 11 человек получили ранения и ожоги.

Было разрушено 30 квартир первого и второго подъездов.

Сын Серкова, так же как и его жена, и ее родители, не пострадали. Позже местные СМИ сообщали, что отец Татьяны, опасаясь за безопасность семьи, увез всех ночевать в другое место.

Заключение экспертов

После трагедии ходили слухи, что Серков пристрастился к алкоголю и якобы его поступок был вызван опьянением. Но в анализах крови и мочи летчика алкоголь не обнаружили.

 "Непосредственной причиной чрезвычайного происшествия явилось нервно-психическая неуравновешенность КВС Серкова, обусловленная конфликтом в семье и скрываемым заболеванием нервной системы. КВС Серков является основным виновником ЧП", – говорится в заключении комиссии, расследовавшей это дело.

Также комиссия завила, что совершению преступления способствовала неудовлетворительная работа командно-руководящего состава Новосибирского авиапредприятия по изучению у подчиненных морально-волевых качеств, их поведения в быту, взаимоотношений в семье, интересов и наклонностей.

Также была отмечена и пассивность диспетчерской службы и что пилоту никто не пытался помешать.

Кстати, пострадавший дом до сих пор стоит в Новосибирске. Три верхних этажа здания восстановили вскоре после трагедии. Но если внимательно посмотреть, то можно увидеть разницу между старыми и новыми панелями.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.09.2020 08:54
- гость -

Есть тут нас на примете один знакомый КВС,правда бывший.Часто в эфир выходит.Тоже есть подозрение на что-то непонятное и скрытое в нервной системе и немного в голове.Но мы с ним постоянно работаем.

26.09.2020 09:23
- гость -

ну этот бывший не так опасен, фекалии и рвоту свои ( у него почему то их очень много)на других людей разбрасывает.

26.09.2020 09:28
- гость -

Ну что поделать?Просто он потребляет пищу из соответствующих сайтов.А Минздрав это почему-то не запрещает.

26.09.2020 10:03
CALIBR

Кто про что , а троллеботы о фекалиях и собственном корыте с рыготиной.
Пошли бы хоть бабушку через дорогу перевели , ан нет- хорошими делами прославиться нельзя, а вот погадить на скорбной ветке - всё равно, что в кусты сходить и об@сраться.

26.09.2020 10:05
- гость -

Есть тут нас на примете один знакомый КВС,правда бывший.Часто в эфир выходит.
----
Так понимаю, что количество его взлётов равно количеству его приземлений. Эх, жаль, что вы оба, не были в той "Аннушке". Здоровья вам.

26.09.2020 10:16
гiсть

Ситуацию усугубили две серьезные травмы. В 1974 году он упал с кедра, когда ходил в лес. А в 1975 году его вытолкнули из переполненного автобуса, и он снова получил травму головы
---
горе-авиатор)))

26.09.2020 10:19
- гость -

Кто про что , а троллеботы о фекалиях и собственном корыте с рыготиной.

Пошли бы хоть бабушку через дорогу перевели , ан нет- хорошими делами прославиться нельзя, а вот погадить на скорбной ветке - всё равно, что в кусты сходить и об@сраться.


интересная штука получается имен и позывных не озвучено!
а калибрующий говнЯстый дед косвенно признал что это ОН пакостное существо разбрызгивает рвоту и фекалии....

26.09.2020 10:24
CALIBR

26.09.2020 10:19
- гость -
+++++++++++++
Чудак ты на букву "м" . Я этого не подумал - это тебе самому на ум в кастрюлю капнуло.
Ведь правда,Филя ?

26.09.2020 10:24
- гость -

10:19
- гость -
Вы де-генерат или просто прикидываетесь? Просто любопытно.

26.09.2020 10:26
- гость -

Специально в Новосибирске ходили смотреть этот дом. Честно сказать, разницу в цвете плит усмотреть не удалось

26.09.2020 10:30
- гость -

Вы де-генерат или просто прикидываетесь? Просто любопытно.

похоже у любопытстуещего прихлебателя это состояние (де-генератство)
длиться долго ( с самого рождения).

26.09.2020 10:32
ГовнЯстому деду

Чудак ты на букву "м" . Я этого не подумал - это тебе самому на ум в кастрюлю капнуло.

спалился старый, признал свою говЯную сущность.
у тебя жаже ник КАЛ

26.09.2020 10:38
- гость -

26.09.2020 10:03
CALIBR
а вот погадить на скорбной ветке

Сам-то зачем здесь гадишь? С первого сообщения перешел на оскорбления, хотя тебя никто не трогал.

26.09.2020 10:41
CALIBR

26.09.2020 10:38
- гость -
+++++++++++++
За Державу обидно, которая терпит в твоём лице негодяев из последнего прибежища.

26.09.2020 10:48
- гость -

10:38
- гость -
С первого сообщения перешел на оскорбления, хотя тебя никто не трогал.
----------
Ты дурочкой прикинулась или дурачком? Просто любопытствую.

26.09.2020 10:57
месный

26.09.2020 10:19
- гость -
пакостное существо разбрызгивает рвоту и фекалии....

Дак мимо тебя пройти нельзя всё в твоей рвоте и твоих фекалиях.

26.09.2020 11:00
- гость -

26.09.2020 10:48
- гость -

На подпевках у Кала? Или Сам под гримом?

26.09.2020 11:03
- гость -

11:00
- гость -
На подпевках у Кала? Или Сам под гримом?
------------
Даже если два пункта вместе, что это изменит для тебя? Будешь и дальше тупить?

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