Заберу тебя с собой. Как в Новосибирске ревнивый летчик пошел на таран жилого дома

26 сентября в Новосибирске вспоминают печальную дату: в этот день в 1976 году самолет врезался в жилой дом. Погибли пять человек. В том числе трое детей. Жуткая трагедия произошла из-за ревности и классического "так не доставайся же ты никому". Вспоминаем подробности той далекой и страшной истории.

Красивые не значит счастливые

Они были красивой парой и казались очень счастливыми. Владимир Серков, выпускник Бугурусланского лётного училища и его супруга – красавица Татьяна, с которой он познакомился во время учебы.

В 1973-м супруги вернулись в родной Новосибирск, Владимир устроился в 116-й летный отряд Новосибирского ОАО вторым пилотом Ан-2. Ему прочили успешное будущее. А вскоре Татьяна родила сына. Казалось – живи и радуйся.

Радоваться не получалось. Серков боялся лишиться работы. Еще в 1971 году у него случился эпилептический припадок, и если бы об этом узнали, это означало бы конец летной карьеры.

Ситуацию усугубили две серьезные травмы. В 1974 году он упал с кедра, когда ходил в лес. А в 1975 году его вытолкнули из переполненного автобуса, и он снова получил травму головы. После этого мужчину мучили головные боли и он, как позже вспоминала Татьяна, постоянно пил обезболивающие. Но к врачам не обращался – понимал, что его снимут с полетов.

В то же время у Владимира стал портиться характер. В семье начались ссоры и скандалы. Плохое настроение Серков срывал на жене. На ее угрозы уйти симулировал самоубийство. Но в итоге молодая женщина все же не выдержала и забрав двухгодовалого сына уехала к родителям, которые тоже жили в Новосибирске, но на другой улице.

К чему приводит ревность

20 сентября 1976 года Татьяна подала на развод. Судебное заседание было назначено на 30-е число. Для Серкова развод был неприемлем: в ближайшее время он ожидал повышения по службе. Его должны были назначить пилотом крупного пассажирского авиалайнера. В те годы карьера "светила" только успешным в браке. Поэтому развод мог обрушить все мечты Серкова. Он пытался помириться с супругой. Но все их попытки перерастали в скандалы.

Вечером 26 сентября он проходил мимо дома родителей жены и увидел, что Татьяна разговаривает с каким-то мужчиной. Позже женщина вспоминала, что шла домой из аптеки и по пути встретила знакомого, с которым перебросилась несколькими фразами.

Серков, дождавшись, когда мужчина уйдет, подошел к жене и ударил ее по лицу. Татьяна бросилась домой, но уже почти бывший супруг не отставал. Он продолжил избивать жену даже в квартире ее родителей, пока его не выгнали.

После этого Серков пришел на квартиру своей матери. Она жила на этой же улице, но в другом доме и рассказал о случившемся. Брат пытался его успокоить. Они сходили в баню, поговорили, и, казалось, инцидент был исчерпан.

"Ищите меня на Степной"

Как выяснилось позже, еще ночью Серов написал предсмертную записку матери, в которой сообщил, что хочет уйти, забрав с собой жену и сына. Он также написал, что "с настоящими нервами я не смог бы уже начать с начала", а конфликт с женой стал "последней каплей, переполнившей чашу". Записку нашли уже после того, как все случилось.

Следователи восстановили практически поминутный маршрут Серкова. 26.09.76 в 03:15 мск он прибыл в аэропорт. Предъявил фельдшеру оперативное задание без указанного времени вылета. Прошел медицинский осмотр. Никаких отклонений фельдшер не увидела. Получил судовые документы на самолет, а у дежурного – ключи. Никого не смутило, что пилот прибыл слишком рано на аэродром – почти за три часа до заявленного времени полета. Серкова хорошо знали и он этим воспользовался.

Серков опробовал двигатель и запросил разрешение перерулить на другую стоянку. Диспетчер разрешил. Серков же развернулся в сторону летного поля и произвел самовольный взлет.

Как рассказывали на следствии диспетчеры, обнаружив, что самолет взлетел без разрешения, они растерялись и только через 2 минуты начали вызывать борт на связь.

В 04:08 на запрос СДП "где вы находитесь" Серков ответил: "Над затоном нахожусь". На последовавший вопрос "а вы куда пошли" и последующие вызовы Серков не отвечал.

В 04:11 он передал: "Ищите меня по улице Степная дом сорок три дробь один, прощайте, моя фамилия Серков". Повторил это сообщение еще раз и на связь больше не выходил.

Выполнив два круга в районе ул. Степной, пилот направил самолет в часть дома, где располагалась квартира родителей жены и где накануне вечером была она сама и ребенок. Самолет столкнулся с домом.

О погибших

Самолет врезался в дом между третьим и четвертым этажами в районе лестничной клетки. Стена дома была пробита. Самолет получил мощные повреждения и буквально развалился на части. Топливо – почти 800 л бензина – вытекло на лестничную клетку и воспламенилось.

В доме начался сильный пожар. Несмотря на то, что пожарные расчеты прибыли к месту ЧП уже через 5 минут, пострадавших было много. На лестничную площадку прорваться было невозможно, и люди выпрыгивали из окон, из окон же выкидывали детей. Внизу их сначала ловили соседи, а потом пожарные растянули палатки. Пожар удалось ликвидировать через 57 минут.

В результате ЧП погибли пятеро, в том числе и сам летчик. Двое детей – 6 и 4 лет – сгорели заживо. Они были в гостях у бабушки в 12-й квартире. Именно на нее пришелся основной удар самолета. Еще один 4-летний ребенок и его мама скончались от ожогов в больнице через несколько дней. 11 человек получили ранения и ожоги.

Было разрушено 30 квартир первого и второго подъездов.

Сын Серкова, так же как и его жена, и ее родители, не пострадали. Позже местные СМИ сообщали, что отец Татьяны, опасаясь за безопасность семьи, увез всех ночевать в другое место.

Заключение экспертов

После трагедии ходили слухи, что Серков пристрастился к алкоголю и якобы его поступок был вызван опьянением. Но в анализах крови и мочи летчика алкоголь не обнаружили.

"Непосредственной причиной чрезвычайного происшествия явилось нервно-психическая неуравновешенность КВС Серкова, обусловленная конфликтом в семье и скрываемым заболеванием нервной системы. КВС Серков является основным виновником ЧП", – говорится в заключении комиссии, расследовавшей это дело.

Также комиссия завила, что совершению преступления способствовала неудовлетворительная работа командно-руководящего состава Новосибирского авиапредприятия по изучению у подчиненных морально-волевых качеств, их поведения в быту, взаимоотношений в семье, интересов и наклонностей.

Также была отмечена и пассивность диспетчерской службы и что пилоту никто не пытался помешать.

Кстати, пострадавший дом до сих пор стоит в Новосибирске. Три верхних этажа здания восстановили вскоре после трагедии. Но если внимательно посмотреть, то можно увидеть разницу между старыми и новыми панелями.