Самолет Ан-26 рухнул под Харьковом. 25 человек погибли

Вечером 25 сентября возле города Чугуева во время учебного полета разбился самолет Ан-26. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов, пишет РИА "Новости".
На данный момент известно о 25 погибших. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что они в последний момент успели выпрыгнуть из самолета.
Глава Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что, по предварительным данным, у судна отказал левый мотор, однако, по его мнению, это не проблема для опытного пилота. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса Украины ("О нарушении правил полетов и подготовки к ним").
Комментарии
Выпрыгнули в последний момент...(???!!!) Искренние соболезнования родственникам погибших (((
25 погубленных жизни, 25 семей остались без своих любимых сыновей, отцов, братьев.
ГОРЕ!
Отмечается, что они в последний момент успели выпрыгнуть из самолета.
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Без парашютов, в тяжёлом состоянии...
R.I.P.
выпрыгнули то они наверное уже из самолета, когда он был на земле?
26.09.2020 10:14
- гость -
выпрыгнули то они наверное уже из самолета, когда он был на земле?
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Где-то так.
При падении самолета под Чугуевом в Харьковской области пассажиры на ходу выпрыгивали на землю. Благодаря этому спаслись два человека. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил губернатор области Алексей Кучер в эфире телеканала Украина 24.
Также он информировал, что обоих выживших отправили в 4-ю больницу города Харьков.
Вы хохлами больше верьТе. Нет больше такой страны к сожалению. 404