Самолет Ан-26 рухнул под Харьковом. 25 человек погибли

Вечером 25 сентября возле города Чугуева во время учебного полета разбился самолет Ан-26. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов, пишет РИА "Новости".

На данный момент известно о 25 погибших. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что они в последний момент успели выпрыгнуть из самолета.

Глава Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что, по предварительным данным, у судна отказал левый мотор, однако, по его мнению, это не проблема для опытного пилота. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса Украины ("О нарушении правил полетов и подготовки к ним").