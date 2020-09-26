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Новости

Самолет Ан-26 рухнул под Харьковом. 25 человек погибли

, ИА "Амител"
Двое в последний момент успели выпрыгнуть
Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Вечером 25 сентября возле города Чугуева во время учебного полета разбился самолет Ан-26. На борту находились семь членов экипажа и 20 курсантов, пишет РИА "Новости".

На данный момент известно о 25 погибших. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Отмечается, что они в последний момент успели выпрыгнуть из самолета. 

Глава Харьковской области Алексей Кучер сообщил, что, по предварительным данным, у судна отказал левый мотор, однако, по его мнению, это не проблема для опытного пилота. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса Украины ("О нарушении правил полетов и подготовки к ним"). 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.09.2020 09:57
- гость -

Выпрыгнули в последний момент...(???!!!) Искренние соболезнования родственникам погибших (((

26.09.2020 10:05
- гость -

25 погубленных жизни, 25 семей остались без своих любимых сыновей, отцов, братьев.
ГОРЕ!

26.09.2020 10:10
CALIBR

Отмечается, что они в последний момент успели выпрыгнуть из самолета.
++++++++++++++++
Без парашютов, в тяжёлом состоянии...
R.I.P.

26.09.2020 10:14
- гость -

выпрыгнули то они наверное уже из самолета, когда он был на земле?

26.09.2020 10:52
CALIBR

26.09.2020 10:14
- гость -
выпрыгнули то они наверное уже из самолета, когда он был на земле?
+++++++++++++++
Где-то так.

26.09.2020 11:03
CALIBR

При падении самолета под Чугуевом в Харьковской области пассажиры на ходу выпрыгивали на землю. Благодаря этому спаслись два человека. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщил губернатор области Алексей Кучер в эфире телеканала Украина 24.
Также он информировал, что обоих выживших отправили в 4-ю больницу города Харьков.

26.09.2020 11:13
- гость -

Вы хохлами больше верьТе. Нет больше такой страны к сожалению. 404

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