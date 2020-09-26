В Алтайском крае мужчина веревкой задушил 18-летнюю девушку

34-летнему жителю Завьяловского района предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет по Алтайскому краю.

По данным следствия, 23 сентября обвиняемый находился в гостях у знакомых. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент 18-летняя потерпевшая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила выйти на улицу, где к ней присоединился гость.

Из-за неприязненных личных отношений мужчина задушил девушку веревкой и скрылся с места преступления.

"В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СК.