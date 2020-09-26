По мотивам Last of Us выпустят настольную игру

Компания CMON и Sony Interactive Entertainment анонсировали выпуск настольной игры по мотивам серии Last of Us. Об этом CMON сообщила на своей странице в Twitter.
.@CMONGames just announced @Naughty_Dog’s #TheLastofUs is getting a board game! #TheLastofUsDay — https://t.co/sMA07C1fuD pic.twitter.com/rd1cuE9fCF— ComicBook.com (@ComicBook) September 25, 2020
Разработчики отметили, что проект станет первой игрой по мотивам популярной франшизы. На данный момент разработчики не представили никаких подробностей о будущей игре и предложили следить за анонсами в социальных сетях.
Ранее CMON, головной офис которой находится в Сингапуре, уже разрабатывала настольные игры по таким видеоиграм, как Bloodborne и God of War. Дата релиза пока не обозначена. Известно, что в проекте примут участие разработчики оригинальной серии, студия Naughty dog.
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