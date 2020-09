По мотивам Last of Us выпустят настольную игру

Компания CMON и Sony Interactive Entertainment анонсировали выпуск настольной игры по мотивам серии Last of Us. Об этом CMON сообщила на своей странице в Twitter.

Разработчики отметили, что проект станет первой игрой по мотивам популярной франшизы. На данный момент разработчики не представили никаких подробностей о будущей игре и предложили следить за анонсами в социальных сетях.

Ранее CMON, головной офис которой находится в Сингапуре, уже разрабатывала настольные игры по таким видеоиграм, как Bloodborne и God of War. Дата релиза пока не обозначена. Известно, что в проекте примут участие разработчики оригинальной серии, студия Naughty dog.