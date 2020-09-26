Библиотеку нового поколения за 10 млн рублей открыли в Новоалтайске

25 сентября в Новоалтайске состоялось открытие модернизированной Центральной городской библиотеки имени Леонида Мерзликина. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Первую экскурсию для детей провела директор библиотечной сети Новоалтайска Ольга Чайка. На средства нацпроекта "Культура" закупили более пяти тысяч новых книг, полностью изменили пространство и структуру библиотеки, создали несколько раздельных зон.

"Больше всего, наверное, мы радуемся новым книгам. Для любой библиотеки, а особенно для муниципальной, это самое главное. Мы надеемся, что обновленная библиотека станет местом притяжения жителей нашего города", – отметила Ольга Чайка.

Глава Новоалтайска Сергей Еремеев назвал обновленную библиотеку новой звездой, которая зажглась на карте города.