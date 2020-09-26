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Новости

Библиотеку нового поколения за 10 млн рублей открыли в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Это вторая модельная библиотека в Алтайском крае
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

25 сентября в Новоалтайске состоялось открытие модернизированной Центральной городской библиотеки имени Леонида Мерзликина. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края. 

Первую экскурсию для детей провела директор библиотечной сети Новоалтайска Ольга Чайка. На средства нацпроекта "Культура" закупили более пяти тысяч новых книг, полностью изменили пространство и структуру библиотеки, создали несколько раздельных зон. 

"Больше всего, наверное, мы радуемся новым книгам. Для любой библиотеки, а особенно для муниципальной, это самое главное. Мы надеемся, что обновленная библиотека станет местом притяжения жителей нашего города", – отметила Ольга Чайка. 

Глава Новоалтайска Сергей Еремеев назвал обновленную библиотеку новой звездой, которая зажглась на карте города. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.09.2020 17:23
Старичёк

Интересно, молодёжь читает сейчас книжки?

26.09.2020 19:13
- гость -

Нет

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