В Сети появилось видео с осмотром тела Максима Марцинкевича

В социальных сетях и Telegram-каналах распространяется видео из морга, на котором якобы показано тело Максима Тесака Марцинкевича. Голос на записи говорит о видимых следах пыток.

Автор ролика описывает все видимые повреждения, среди которых отсутствие трех ногтей на руке и ногах, на голове виднеется ссадина, а на одной из рук – след от инъекции.

Именно об этих повреждениях говорил отец Тесака, когда отвергал версию о самоубийстве сына. На этом настаивает и адвокат семьи Марцинкевича. Он отмечал, что семья будет добиваться получения результатов экспертизы и оспаривать их, если что-то покажется подозрительным.

Напомним, что представитель СК сообщил о том, что Марцинкевич перед смертью признался в совершении нескольких убийств.