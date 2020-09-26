Китай обнаружил коронавирус на продуктах из России

Сотрудники китайской таможни обнаружили следы коронавируса на продуктах, которые поставили из России. В связи с этим было принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на таможенное управление КНР.

По данным руководящей группы по профилактике и борьбе с эпидемией провинции Шандун, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, оказался положительным.

Из-за этого таможенные органы по всей стране с 26 сентября на четыре недели приостановили прием импортных деклараций одного рыболовецкого и одного транспортного судна.