Сотрудники китайской таможни обнаружили следы коронавируса на продуктах, которые поставили из России. В связи с этим было принято решение на четыре недели приостановить прием импортных деклараций двух судов в провинции Шандун, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на таможенное управление КНР.
По данным руководящей группы по профилактике и борьбе с эпидемией провинции Шандун, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, оказался положительным.
Из-за этого таможенные органы по всей стране с 26 сентября на четыре недели приостановили прием импортных деклараций одного рыболовецкого и одного транспортного судна.
Комментарии
Если у нас вирус не был обнаружен, значит его и нет - и китайцы лгут?!
Китай обнаружил коронавирус на продуктах из России
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Не обижайте нас китайцы, это всё пиндосы подкинули.
Как-то уже подозрительно, что на продуктах во всем мире обнаруживают только китайцы.
Тем более на рыбе. Таможню бы свою лучше проверили.
Сами начихали, сами обнаружили)
Это вирус Новичок для китайцев...