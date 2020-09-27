Прохлада и туман. О погоде в Алтайском крае 27 сентября

Теплые осенние дни в Алтайском крае закончились и на смену им пришла привычная прохлада. Однако осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

В регионе температура воздуха днем 27 сентября составит от +7 до +12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до отметки в +9... +11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер северный, 2-7 метров в секунду.