Назван фактор, который снижает риск смерти от коронавируса

Американские исследователи изучили данные 200 пациентов и установили связь между уровнем 25-гидроксивитамина D в крови и летальными исходами у пациентов с COVID-19. Специалисты выяснили, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение болезни и снизить риск смерти, пишет "РГ".

"При нормальном уровне витамина D было зафиксировано значительное снижение в сыворотке уровня С-реактивного белка – ключевого биомаркера системного воспаления. При этом было отмечено повышение содержания лимфоцитов. Это позволяет предположить, что витамин способствует нужному иммунному ответу и снижению риску осложнений от болезни. Вероятно, это происходит за счет уменьшения риска развития опасного цитокинового шторма в ответ на вирусную инфекцию", – отметили исследователи.

Так специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень витамина D снижает вероятность смерти от коронавируса.