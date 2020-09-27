Психологи рассказали, как сексуальное возбуждение влияет на успешность свидания

Международная команда ученых из США и Греции выяснили, что сексуальное возбуждение перед свиданием заставляет человека вести себя непринужденнее и оценивать партнера как более привлекательного, пишет "Популярная механика".

Исследование состояло из трех этапов, а участие в нем приняли гетеросексуальные люди, которые не состоят в отношениях. Перед каждым свиданием часть испытуемых получала кратковременные сексуальные стимулы, затем людей в возрасте от 20 до 32 лет объединяли в случайные пары и отправляли на свидание.

Анализируя невербальные сигналы, психологи пришли к выводу, что те участники, которые получали перед свиданием сексуальные стимулы, вели себя куда более естественно, не боялись и даже воспринимали партнера более привлекательным и заинтересованным в тесном общении, чем те, кто такого стимула не получал.

В последующих двух этапах эксперимента результаты исследования только подтвердились.