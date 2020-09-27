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Новости

Психологи рассказали, как сексуальное возбуждение влияет на успешность свидания

, ИА "Амител"
Возбужденный человек чувствует себя увереннее
Фото: legkopolezno.ru

Фото: legkopolezno.ru

Международная команда ученых из США и Греции выяснили, что сексуальное возбуждение перед свиданием заставляет человека вести себя непринужденнее и оценивать партнера как более привлекательного, пишет "Популярная механика"

Исследование состояло из трех этапов, а участие в нем приняли гетеросексуальные люди, которые не состоят в отношениях. Перед каждым свиданием часть испытуемых получала кратковременные сексуальные стимулы, затем людей в возрасте от 20 до 32 лет объединяли в случайные пары и отправляли на свидание. 

Анализируя невербальные сигналы, психологи пришли к выводу, что те участники, которые получали перед свиданием сексуальные стимулы, вели себя куда более естественно, не боялись и даже воспринимали партнера более привлекательным и заинтересованным в тесном общении, чем те, кто такого стимула не получал.

В последующих двух этапах эксперимента результаты исследования только подтвердились.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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