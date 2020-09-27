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Новости

Сознательные нарушения. 18 человек погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

, ИА "Амител"
Всего в регионе за последние семь дней произошло 86 ДТП
Владислав Перцев / Фото: asfera.info

Владислав Перцев / Фото: asfera.info

За прошедшую неделю на территории Алтайского края произошло 86 ДТП, в результате которых погибли 18 человек, среди них – двое детей. Травмы получили 92 человека (восемь несовершеннолетних).

"Большинство происшествий связано с сознательными грубыми нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Несоблюдение скоростного режима, очередности проезда, отсутствие права управления, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение установленной скорости, нарушение требований сигнала светофора – далеко не исчерпывающий перечень допущенных при этом нарушений", – отметил глава алтайской ГИБДД Владислав Перцев.

Он добавил, что особую озабоченность вызывают случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил безопасности при перевозке пассажиров и автомобилисты, которые не уступают дорогу пешеходам. 

"Порядок на дороге начинается с каждого из нас", – говорится в обращении, опубликованном на сайте регионального управления МВД.  

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

27.09.2020 08:57
Медведь-шатун

Вдумайтесь!, вот где ЧС надо объявлять....

27.09.2020 09:22
- гость -

Не пора толстому готовить мусоропровод?

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