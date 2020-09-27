Сознательные нарушения. 18 человек погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю

За прошедшую неделю на территории Алтайского края произошло 86 ДТП, в результате которых погибли 18 человек, среди них – двое детей. Травмы получили 92 человека (восемь несовершеннолетних).

"Большинство происшествий связано с сознательными грубыми нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Несоблюдение скоростного режима, очередности проезда, отсутствие права управления, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение установленной скорости, нарушение требований сигнала светофора – далеко не исчерпывающий перечень допущенных при этом нарушений", – отметил глава алтайской ГИБДД Владислав Перцев.

Он добавил, что особую озабоченность вызывают случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил безопасности при перевозке пассажиров и автомобилисты, которые не уступают дорогу пешеходам.

"Порядок на дороге начинается с каждого из нас", – говорится в обращении, опубликованном на сайте регионального управления МВД.