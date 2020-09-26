Такой день. Отказ от возбуждения дела в отношении Томенко и новая жертва поезда

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 26 сентября. Без коронавируса.

Женщину, которую сбили на проспекте Космонавтов, переехали три автомобиля. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ход расследования – на контроле прокуратуры.

Очевидцы в соцсетях рассказали о том, что у одного из барнаульских садоводств поезд сбил человека.

Две несанкционированные свалки ликвидировали в Троицком районе после проверки прокуратуры.

27 сентября в Барнауле состоится митинг родителей против дистанционного обучения. Акция согласована с городскими властями.

ГУ МВД России по Алтайскому краю отказало в возбуждении административного дела в отношении Виктора Томенко. Бывший кандидат на должности главы региона и мэра Барнаула, бизнесмен Андрей Крылов хотел привлечь его за отсутствие маски.

15-летний барнаулец Андрей Демидов в эфире программы "Удивительные люди" продемонстрирует необычный талант. Подросток будет говорить задом наперед.

Стали известны подробности наезда грузовика на двух пенсионеров. Правоохранители уточнили, что люди переходили дорогу не по зебре. Мужчина скончался на месте, а женщина доставлена в больницу.