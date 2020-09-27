Экс-участница "ВИА Гра" показала новый дерзкий образ

Бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Надежда Грановская продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый вызывающий образ.

Прическу каре, к которой фанаты уже привыкают, дополнила белье из кожи с сеткой и полосками по телу.

Поклонники творчества певицы позитивно оценили ее наряд и отметили, что она похудела.

Ранее певица Настя Каменских показала фанатам новые снимки, на которых она предстала топлес, прикрыв интимные места руками.