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Новости

Экс-участница "ВИА Гра" показала новый дерзкий образ

, ИА "Амител"
Надежда Грановская удивила поклонников кожаным бельем
Фото: instagram.com/nadyameiher

Фото: instagram.com/nadyameiher

Бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Надежда Грановская продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый вызывающий образ.

Прическу каре, к которой фанаты уже привыкают, дополнила белье из кожи с сеткой и полосками по телу.

Поклонники творчества певицы позитивно оценили ее наряд и отметили, что она похудела.

Ранее певица Настя Каменских показала фанатам новые снимки, на которых она предстала топлес, прикрыв интимные места руками.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.09.2020 11:44
- гость -

Шлюшкой быть не запретишь, хоть в каком возрасте.

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