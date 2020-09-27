За сутки в Горном Алтае выявили больше 100 заболевших COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 107 новых случаев COVID-19, сообщают в региональном оперштабе по ситуации с коронавирусом.

Диагноз подтвердился у 32 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у 25 жителей Онгудайского района, в том числе у двух детей; у 18 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у 13 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у девяти жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Турочакского района; у трех жителей Улаганского района.

Общее число заболевших за весь период пандемии в регионе составило 3427. При этом выздоровели уже 2510 человек, 34 из которых – за прошедшие сутки.