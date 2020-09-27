Нюша разделась для рекламы собственного бренда

Известная российская певица Нюша устроила откровенную фотосессию, чтобы привлечь больше внимания к собственному бренду NyuCycle.
На своей странице в Instagram исполнительница поделилась снимком топлес, где ее образ дополняют созданные Анной Шурочкиной (настоящее имя Нюши) украшения.
Как видно по комментариям, достоинства фигуры Нюши привлекли больше внимания, чем очки и украшения ее бренда.
Нюше 15 августа исполнилось 30 лет. Замужем за советником президента Международной ассоциации студенческого спорта Игорем Сивовым. 6 ноября 2018 года родила дочь. Девочке дали имя Симба.
На счету Нюши два музыкальных альбома, множество наград, а также несколько телепроектов, в которых она была ведущей или одним из членов жюри.
Комментарии
Этим не удивишь.
Дети вырастут, на мамкину попу полюбуются
Тема сисек не раскрыта.
Серьёзно? Дочку симбой назвали?
Есть стойкое подозрение что эти "нюшки" скоро начнут выставлять фото с актом дефекации в сортире типа очко. Представляете афишу с нюшкой на очке!
15:32
Сермяжная правда
Есть стойкое подозрение что эти "нюшки" скоро начнут выставлять фото с актом дефекации в сортире типа очко.
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Мне кажется, что вы делитесь своими желаниями.
27.09.2020 15:56
- гость - По умственному развитию нюшка.