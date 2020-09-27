Нюша разделась для рекламы собственного бренда

Известная российская певица Нюша устроила откровенную фотосессию, чтобы привлечь больше внимания к собственному бренду NyuCycle.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась снимком топлес, где ее образ дополняют созданные Анной Шурочкиной (настоящее имя Нюши) украшения.

Как видно по комментариям, достоинства фигуры Нюши привлекли больше внимания, чем очки и украшения ее бренда.

Нюше 15 августа исполнилось 30 лет. Замужем за советником президента Международной ассоциации студенческого спорта Игорем Сивовым. 6 ноября 2018 года родила дочь. Девочке дали имя Симба.

На счету Нюши два музыкальных альбома, множество наград, а также несколько телепроектов, в которых она была ведущей или одним из членов жюри.