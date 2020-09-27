Главный онколог Алтайского края посоветовал варить яйца вкрутую

Главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов обратился к жителям региона с призывом соблюдать меры безопасности, чтобы минимизировать риск заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Обращение опубликовано на сайте регионального онкодиспансера "Надежда".

Врач подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 вновь начала расти, и это усугубляется другими вирусными инфекциями, сезон которых уже наступает.

"Не касайтесь непродезинфицированными руками глаз, рта и других слизистых оболочек тела. Готовьте мясо и яйца до полной готовности, – призвал медик. – Без острой необходимости воздержитесь от поездок за пределы Алтайского края".

Вихлянов напомнил о важности соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Важно не забывать и об обработке рук дезинфицирующими средствами.

Людям, которым за 60, следует вообще по возможности отказаться от посещения мест с массовым скоплением людей, рекомендовал онколог.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина перечислила симптомы, с которыми следует незамедлительно обращаться к врачу.

По ее словам, сильная боль, которая не прекращается, – это тревожный симптом. При этом наибольшее внимание следует уделять боли в груди. Не стоит игнорировать и такие тревожные симптомы, как боль в животе, одышку и потерю сознания – особенно если это случается регулярно.