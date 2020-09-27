Еще 7,8 тысячи случаев коронавируса выявили в России

За прошедшие сутки в России выявили 7867 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Больше всего заболевших насчитали в Москве (+2016 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+228) и Московской области (+226). Алтайский край (+87) по суточному приросту зараженных на 27 сентября занял 21-е место.

За период пандемии в России зафиксировали 1 151 438 случаев COVID-19. Из этого числа выздоровели 943 218 человек, 3068 из которых – за минувшие сутки. Количество летальных случаев выросло на 99 – до 20 324.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в вопросе возникновения второй волны коронавируса на территории РФ нужно готовиться к разным вариантам. Однако если россияне будут соблюдать установленные санитарные требования, то изменений в этом плане произойти не должно.