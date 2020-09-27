Жители Алтая делятся видео снегопада на Семинском перевале

Жители Республики Алтай делятся видеозаписями сильного снегопада, который прошел в районе Семинского перевала 26 сентября. Записи опубликовали в аккаунте barnaul.insta в Instagram.

На кадрах видно, что снег покрыл землю и расположенные на ней объекты слоем в несколько сантиметров.

Несколькими днями ранее снегопады прошли в Шерегеше и горах Алтая, окрасив их вершины в светлые тона.

Как ранее писал amic.ru, обильный снегопад прошел в Горном Алтае 21 июня. Некоторые места буквально завалило снегом.

Примечательно, что это не первый подобный случай. Так, в прошлом году туристы из Алтайского края наблюдали снегопад 25 июня в Республике Алтай.