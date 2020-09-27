Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Калининградской области

Семь человек погибли, 14 пострадали в страшной аварии с рейсовым автобусом в Калининградской области, сообщает ТАСС.

Общественный транспорт следовал по маршруту Калининград – Янтарный и столкнулся с груженным песком грузовиком. ДТП произошло в районе перекрестка у населенных пунктов Переславское и Круглово.

По информации регионального Минздрава, госпитализировали 10 человек, в том числе шестерых – в тяжелом состоянии.

В СУ СКР по Калининградской области уточнили, что в числе погибших оба водителя и ребенок.

Следственные органы работают на месте происшествия. Они выясняют обстоятельства случившегося.