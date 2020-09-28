Медсестра объяснила, почему в Барнауле скорая "едет шесть часов"

Работница барнаульской скорой медицинской помощи написала обращение к жителям, в котором объяснила, почему к температурящим пациентам скорая может ехать "больше шести часов". Пост разместил паблик "Инцидент Барнаул" в Instagram.
"Люди! Вот неужели вы действительно думаете, что если вы позвонили в скорую в 14:02, объявили о том, что у вас температура и направление из поликлиники с пневмонией (чаще под огромным вопросом), а к вам приехала проклятая скорая в 21:36, что медики действительно ехали к вам более шести часов?!" – написала девушка.
Она подчеркнула, что непосредственно бригада скорой медицинской помощи не имеет абсолютно никакого отношения к этой задержке, и поэтому не нужно встречать ее на повышенных тонах "с матами на закуску".
"Ваш вызов "висел" у диспетчера 03 все эти часы, к которому бригада, т.е. я в данном случае, не имеет никакого отношения. И ваш вызов просто некому было отдать! Все бригады заняты, – констатировала медсестра. – Потому что помимо вас есть еще всякие "травмы, инсульты, инфаркты, кровотечения" и пр., которые нам отдают буквально сразу после поступления. А тут вот я освободилась, и мне дали "вашу температуру", спустя шесть часов. И ехала я к вам минут семь от силы, не больше".
Медик призвала людей видеть разницу между экстренной и неотложной помощью. Первое – это когда есть прямая угроза для жизни. И именно на такие вызовы всегда направляют бригады медиков в первую очередь.
А "трехнедельные кашли и температуры" – это уже неотложная помощь, которой "должна заниматься поликлиника", уточнила девушка.
Она призвала людей с пониманием относиться к тому, что иногда приходится подождать прибытия медиков и не возмущаться, что при входе в дом они не надевают бахилы.
Комментарии
одно слово - тварь! не буду даже желать чтоб ее матери (отцу, ребенку) также ехали!
Ответ один. Сам себе врач.
Девушка доступным языком объяснила почему официант в ресторане не несёт ответственности за пережаренную котлету.
А козлам - капусты побольше, глядишь добрее будут.
Козлов на подножный корм. А девушка права.
Козел, ты олень.
Ладно раньше разуваться их просили, а теперь еще и бахилы им предлагаешь, а они нос воротят, всю грязь с улиц, подъездов по квартире разносят
Не вызывайте и грязь разносить не будут. И почитайте правила, которые прописаны для бригад. Они не обязаны разуваться
28.09.2020 08:24
Гость/////////
Я и не вызываю, если что сам в больницу еду как самообращение, а вы сидите дома и ждите по 6 часов скорые
У нас каждый прохожий разбирается в медицине: как выставить диагноз, как лечить, что должна, а что не должна делать бригада скорой, а вот в искусстве или литературе далеко не каждый понимает.
28.09.2020 08:18
Санёк
Ладно раньше разуваться их просили, а теперь еще и бахилы им предлагаешь, а они нос воротят, всю грязь с улиц, подъездов по квартире разносят
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Самое интересное,что предлагая бахилы на ноги , вы ни разу не предложили полить им на руки.
28.09.2020
Санёк
А мы и не вызываем, а если и вызываем, то по показаниям и не ждём долго.
У нас каждый прохожий разбирается в медицине:
а как вы вы думаете почему?
не потому ли что в поликлинику не попасть, талоны на месяц вперед все заняты, лекарства выписывают самые дорогие и втюхивают на приеме Бады, врачи ведут себя прескверно - умрете потом и приходите.
Накинулись на девушку, прекрасно понимая, что это результаты оптимизации обнуленного!!!
29.09.2020
Санёк
Ахаха. У нас и правда все умные, знают где и что болит, и знают куда ехать по самообращению. А не проще тогда самолечением заниматься?
не потому ли что в поликлинику не попасть, талоны на месяц вперед все заняты, лекарства выписывают самые дорогие и втюхивают на приеме Бады, врачи ведут себя прескверно - умрете потом и приходите.
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Вы лишь назвали следствие , не назвав причину.
28.09.2020 08:47
Гость
Лучше себя ведите по отношению к врачам и они к вам хорошо относиться будут. Вы хамите-вам в ответ. А сколько стоят оригинальные препараты врач то тут причём? Можете брать мел за 10 рублей и лечиться им.
Если они каждый раз будут надевать бахилы или переобуваться (за день может быть очень много вызовов), то у них на это за день уйдет не один час и они как раз на инфаркт могут не успеть из-за каких-то пары минут, потраченных на ваши хотелки! Тут же все логично. Врач должен приехать, быстро оказать помощь и уехать, какие переобувания? Девушка все верно написала.
28.09.2020 09:14
гость
Если они каждый раз будут надевать бахилы или переобуваться
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Так - то , не лишнее в условиях пандемии, да и время не занимает. Другое дело, что им их не выдают от слова " не подумали" или " денег нет".
Да и руки антисептиком при осмотре больного не мешает обрабатывать.
По-моему, есть норматив на приезд скорой - 20 минут. Его никто не отменял. Надо звонить и долбить в приемную Попова.
28.09.2020 09:29
- гость - Ну так Попов и приедет и даже укол засандалит,
Ну а что, очень Сверхдержавненько.
Оптимизировали максимально. Ну не чего, мы держимся.
- Время доезда до пациента бригад скорой помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме - не более 20 минут с момента вызова. В территориальных программах это время может быть скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.
- Срок ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме - не более 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию. Неотложная помощь должна быть оказана при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не требующих экстренной помощи, то есть когда нет угрозы жизни.
28.09.2020 09:44
- гость -
Грамоте где учился, аналитег?
Народ вы что с ума посходили. Как не обязаны разуваться.... Нет они обязаны шпарить по коврам и разносить ковид, микробов, грязь. Ну что вы говорите. Они обнаглели в конец вот и всё. Им бахилы даёшь , а они нос воротят. И руки они обязаны мыть и маску одеть. А не будут этого делать и них управа найдётся. Просто бояться не надо.