Медсестра объяснила, почему в Барнауле скорая "едет шесть часов"

Работница барнаульской скорой медицинской помощи написала обращение к жителям, в котором объяснила, почему к температурящим пациентам скорая может ехать "больше шести часов". Пост разместил паблик "Инцидент Барнаул" в Instagram.

"Люди! Вот неужели вы действительно думаете, что если вы позвонили в скорую в 14:02, объявили о том, что у вас температура и направление из поликлиники с пневмонией (чаще под огромным вопросом), а к вам приехала проклятая скорая в 21:36, что медики действительно ехали к вам более шести часов?!" – написала девушка.

Она подчеркнула, что непосредственно бригада скорой медицинской помощи не имеет абсолютно никакого отношения к этой задержке, и поэтому не нужно встречать ее на повышенных тонах "с матами на закуску".

"Ваш вызов "висел" у диспетчера 03 все эти часы, к которому бригада, т.е. я в данном случае, не имеет никакого отношения. И ваш вызов просто некому было отдать! Все бригады заняты, – констатировала медсестра. – Потому что помимо вас есть еще всякие "травмы, инсульты, инфаркты, кровотечения" и пр., которые нам отдают буквально сразу после поступления. А тут вот я освободилась, и мне дали "вашу температуру", спустя шесть часов. И ехала я к вам минут семь от силы, не больше".

Медик призвала людей видеть разницу между экстренной и неотложной помощью. Первое – это когда есть прямая угроза для жизни. И именно на такие вызовы всегда направляют бригады медиков в первую очередь.

А "трехнедельные кашли и температуры" – это уже неотложная помощь, которой "должна заниматься поликлиника", уточнила девушка.

Она призвала людей с пониманием относиться к тому, что иногда приходится подождать прибытия медиков и не возмущаться, что при входе в дом они не надевают бахилы.