Почти без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 сентября

В понедельник, 28 сентября, в Алтайском крае прогнозируется прохладная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

В большинстве районов осадков не ожидается. Сохранится ветер, временами его порывы будут достигать 12 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +8°C до +13°C. Утром туман.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +9°C до +11°C. Дождей не ожидается. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 7 м/с.

Ранее amic.ru писал, что грядущая зима обещает быть суровой, а первые морозы могут прийти уже в начале ноября. По мнению эксперта, о возможных заморозках говорит необычайно жаркое лето, а морозы хоть и будут серьезными, но, скорее всего, продлятся не всю зиму.