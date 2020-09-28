Очень маленькое бикини Ирины Шейк не скрыло почти ничего

Известная российская модель Ирина Шейк порадовала своих поклонников новыми сногсшибательными фотографиями.

Так, на одном из снимков она продемонстрировала необычный наряд, где бикини становится продолжением платья.

Правда, бикини настолько маленькое, что оно не в состоянии полностью прикрыть достоинства фигуры Шейк.

Эпатажный образ собрал множество комплиментов от подписчиков в комментариях.

Стоит отметить, что это далеко не самые откровенные снимки в портфолио модели. Так, в этом месяце Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии.

Фотограф Мерт Алас запечатлел полностью обнаженную модель с распущенными волосами. Особый шарм снимку придает рыба-меч в ее руках.