Ученый из Алтайского края в эфире Первого канала рассказала о повадках кошек

Кандидат биологических наук Татьяна Антоненко из Барнаула занимается изучением кошек уже на протяжении почти 20 лет. Ученый стала экспертом в одном из роликов Первого канала.

Она рассказала о повадках кошек и о том, как человеку лучше найти подход к своему питомцу. Например, как выбрать подходящую когтеточку, чтобы отучить животное портить мебель.

Ранее amic.ru писал о том, что в нескольких городах Алтайского края выбирают главную кошку. На это звание претендуют в Барнауле более 1800 питомцев, в Бийске – 570, в Горно-Алтайске – 360.

Имя победителя, который получит главный приз, назовут 2 ноября 2020 года.