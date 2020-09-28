43-летняя жительница Республики Алтай умерла от коронавируса

В воскресенье, 27 сентября, скончалась 43-летняя жительница Кош-Агачского района, у которой диагностировали ковидную пневмонию и тяжелые сопутствующие заболевания. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 20 летальных случаев, 17 из которых – от COVID-19, три – от иных причин.

Также за минувшие сутки в Республике Алтай подтвердили еще 51 новый случай заболевания коронавирусом, пишет региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 12 жителей Онгудайского района; у пяти жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у трех детей в Турочакском районе; у одного жителя Чемальского района.