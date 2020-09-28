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Новости

В Барнауле молодые люди прошлись с портретом Тесака по улицам

, ИА "Амител"
Горожане поставили портрет Максима Марцинкевича у памятника жертвам политических репрессий

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле группа молодых людей прошлась с портретом Максима Марцинкевича, пишет "Инцидент Барнаул".

Чтобы почтить память Тесака, группа горожан прошлась по улицам города, а после поставила фотографию Марцинкевича на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий и возложила цветы.

Как ранее сообщил amic.ru, 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере СИЗО. Рядом были две предсмертных записки и письмо гражданской жене. Следственные органы полагают, что осужденный в 2010 году за разбой и хулиганство совершил самоубийство.

Позднее адвокат семьи умершего Алексей Михальчик заявил, что по данным независимой экспертизы, травмы, обнаруженные на теле Максима Марцинкевича, он нанес себе не сам.

Защитник добавил, что семья Тесака будет добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие. Если они не устроят родственников, то адвокат будет настаивать на повторной экспертизе и приобщении к делу показаний независимого исследования. 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.09.2020 09:19
- гость -

Еще немного и с радужными флагами будут ходить. И в Бийске с Рубцовском, дай бог им здоровья...

28.09.2020 09:25
месный

28.09.2020 09:19
- гость -

Тебе наверно плохо становится, сильно, когда ты в небе радугу видишь, бедненький!

28.09.2020 09:27
- гость -

местный так ты заднеприводной!?

28.09.2020 09:34
- гость -

В предсмертной записке Марцинкевич приносит извинения администрации следственного изолятора "за доставленные неудобства".Такое от излияния души не пишут.

28.09.2020 09:40
- гость -

Не являюсь поклонником Тесака, и не одобряю его методы. Но это явно было убийство. В стране творится беззаконие благодаря путену.

28.09.2020 09:48
- гость -

Вообще, происходящее беззаконие по сути является фашизацией.
Нац.идеи, нац.лидер, гестапо. Олигархические кланы, которым это выгодно.

Не за это наши деды и бабушки воевали.

28.09.2020 09:55
krash

местная звезда чтоль? Кто такой? Не знаю. и знать не хочу. Следующую новость.....

28.09.2020 09:56
АБОРИГЕН

Безусловно, погибший не был хорошим человеком, но находясь в заключении, ответственность за его жизнь несёт исправительная система. По этому все вопросы к ней. Как это у вас товарищи получается, что человек накладывает (якобы) на себя руки, а вы и не в курсе?

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