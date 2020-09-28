В Барнауле молодые люди прошлись с портретом Тесака по улицам

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле группа молодых людей прошлась с портретом Максима Марцинкевича, пишет "Инцидент Барнаул".

Чтобы почтить память Тесака, группа горожан прошлась по улицам города, а после поставила фотографию Марцинкевича на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий и возложила цветы.

Как ранее сообщил amic.ru, 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере СИЗО. Рядом были две предсмертных записки и письмо гражданской жене. Следственные органы полагают, что осужденный в 2010 году за разбой и хулиганство совершил самоубийство.

Позднее адвокат семьи умершего Алексей Михальчик заявил, что по данным независимой экспертизы, травмы, обнаруженные на теле Максима Марцинкевича, он нанес себе не сам.

Защитник добавил, что семья Тесака будет добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие. Если они не устроят родственников, то адвокат будет настаивать на повторной экспертизе и приобщении к делу показаний независимого исследования.