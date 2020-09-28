Фанаты раскритиковали Кристину Асмус, которая вновь показала свою грудь в фильме

Пользователи соцсетей раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла обнаженную девушку из секс-чата в фильме "Китобой". Свои негативные отзывы фанаты оставили под официальным трейлером картины в Instagram.
Фильм, в котором сыграли Кристина Асмус, Владимир Онохов и Владимир Любимцев, рассказывает об охотнике с Чукотки, который влюбляется в молчаливую девушку из видеочата. На фестивале "Кинотавр" лента получила награды за лучшую режиссуру и мужскую роль, а на Венецианском кинофестивале – главный приз в параллельной программе Мостры.
Пользователи же оказались недовольны "очередной" обнаженной ролью актрисы. Некоторые подписчики отметили, что Асмус "понесло во все тяжкие". "Видимо, больше нечем заинтересовать", – написал один из комментаторов.
Комментарии
отстаньте от актирысы блин. хчоет показывает. она за это большие бабки получает. а сутни девочек в чатах сидят а копейка. а миллионы просто своим парням бесплатно шлют. и что? Достали уже обсуждать. прям пернуть низя без разрешения диванных специалистов.
Пиарится как может! не хуже других! все сейчас раздеваются, так как остальное либо пользователем не интересно, либо "звездушки" больше предложить ничего иного не в состоянии!