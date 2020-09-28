Фанаты раскритиковали Кристину Асмус, которая вновь показала свою грудь в фильме

Пользователи соцсетей раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла обнаженную девушку из секс-чата в фильме "Китобой". Свои негативные отзывы фанаты оставили под официальным трейлером картины в Instagram.

Фильм, в котором сыграли Кристина Асмус, Владимир Онохов и Владимир Любимцев, рассказывает об охотнике с Чукотки, который влюбляется в молчаливую девушку из видеочата. На фестивале "Кинотавр" лента получила награды за лучшую режиссуру и мужскую роль, а на Венецианском кинофестивале – главный приз в параллельной программе Мостры.

Пользователи же оказались недовольны "очередной" обнаженной ролью актрисы. Некоторые подписчики отметили, что Асмус "понесло во все тяжкие". "Видимо, больше нечем заинтересовать", – написал один из комментаторов.