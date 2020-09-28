С VR и квадрокоптерами. В сельских школах Алтайского края откроют 42 "Точки роста"

В сельских школах Алтайского края откроют 42 центра "Точка роста" в рамках нацпроекта "Образование", пишет пресс-служба регионального Минобразования.

Центры предназначены для обучения детей информатике, технологии, основам безопасности жизнедеятельности и занятий в различных кружках.

В подобных "Точках роста" ученики работают на современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами и осваивают шлемы виртуальной реальности. Школьники смогут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный инфопродукт.

Всего в сентябре 2020 года по всей России открылся 2951 центр цифрового и гуманитарного профиля.