Семья Ефремова собирается подать заявление в полицию на адвоката Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова собирается подать заявление в полицию на бывшего адвоката актера, Эльмана Пашаева, передает ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста.

Близкие Ефремова хотят, чтобы правоохранительные органы проверили защитника на причастность к мошенническим действиям и установили, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора актера с Пашаевым попала в СМИ.

По признанию собеседника агентства, семья артиста до сих пор "в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева" во время суда и следствия. Окончательное решение о подаче заявления родственники примут после правовой оценки действий адвоката юристами.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

8 сентября суд признал артиста виновным по статье 264 УК РФ "Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Защитой актера занимался адвокат Эльман Пашаев. После оглашения приговора Ефремов заявил, что адвокат "подставил" его на восемь лет колонии.