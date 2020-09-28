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Новости

Три девушки из Барнаула борются за два миллиона и титул "Мисс Офис"

, ИА "Амител"
Девушки просят о вашей поддержке, чтобы победить в престижном конкурсе красоты

Три жительницы Барнаула могут выйти в финал международного престижного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2020". Главный приз – два миллиона рублей, роскошная корона и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора – компании "Комус". Алтайский край в конкурсе представляют специалист по работе с юридическими лицами ПАО "ВТБ" Елена Драгина, специалист по охране труда ГУ МЧС России по региону Анна Рымарь и менеджер ООО "Аско-Мед-Плюс" Наталья Клейменова.

Интернет-голосование продлится с 25 сентября по 15 октября. По его итогам из 113 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти красавицы получат возможность представить свой город или страну в финале конкурса.

Чтобы поддержать девушек, необходимо проголосовать по ссылке. По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 – по итогам онлайн-голосования и 5 – по усмотрению оргкомитета. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу "Мисс Офис – 2020", которое состоится 21 ноября в Москве.

Отметим, что одна из участниц – Елена Драгина – в 2019 году стала мисс Барнаул. После победы она дала большое интервью amic.ru, в котором рассказала, что в детстве часами гоняла с парнями футбольный мяч на школьном стадионе, занималась вокалом, рисованием, гимнастикой, но все же ощущала себя застенчивой и скромной. Однако победа в главном конкурсе красоты года изменила ее.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

28.09.2020 11:04
гостьЯ

Проголосовала, реально девчонки красивые!
Романова Ярослава из Таллина что там забыла??? остальные-зачет!!!

28.09.2020 11:13
- гость -

посмотрел фото. зачем их дали на обработку криворукому фотошопщику??? из симпатичных девченок сделали страхолюдин...

28.09.2020 11:18
krash

РЫМАРЬ АННА в 33 ГОДА выглядит на 20. красотка. Прям умничка девочка и нежная на вид. Победу ей!

28.09.2020 11:21
- гость -

все однотипные

28.09.2020 11:37
- гость -

хотя бы а то как будто одна и та же

28.09.2020 11:59
- гость -

Хорошие женщины.Но там есть и покрасивее если обьективно .Даже на первый взгляд дама из турции и казашка и нур султана.за казашку и жмякнул.

28.09.2020 12:01
Cvt

Конкурсы красоты в 21 веке- это какой-то пережиток прошлого. Женщины, разве вам приятно, что вас оценивают как товар на полке, осуждают вашу внешность, распределяют вас по категориям, сортируют, все эти отборочные туры, кастинги, оценивающие вашу фигуру с ног до головы взгляды? Одна выиграла, остальные плачут, получают психо-травмы, стыд за проигрыш. Продолжайте и дальше убеждать публику, что какие бы не были у вас достижения, женщину всё равно надо оценивать за красоту

28.09.2020 12:09
- гость -

28.09.2020 11:18
krash
33 года,девочка..Ахах

28.09.2020 12:14
Коля

Локтионова Анна, Новосибирск-красоточка!!!

28.09.2020 12:30
- гость -

фотошоперу руки надо оторвать за столь креативный дизайн участниц)))

28.09.2020 13:39
- гость -

"Девушки просят о вашей поддержке"

Перебьются

28.09.2020 14:01
- гость -

Чумовой конкурс. Призовой фонд наикрутейший.... Комус..... Будут по подиуму с пачкой бумаги вышагивать.. и степлером.

28.09.2020 14:06
- гость -

Призовой фонд наикрутейший.... Комус..... Будут по подиуму с пачкой бумаги вышагивать.. и степлером.

а-то, как-никак офисный планктон....

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