"Идиотство, конечно". Познер объяснил скепсис Запада насчет российской вакцины

Телеведущий Владимир Познер объяснил скептическое отношение Запада к российской вакцине от коронавируса "главенством политики над разумом". Рассуждения журналиста опубликованы на его официальном сайте.

Познер заявил, что у него нет оснований подозревать российских ученых в обмане, при этом подчеркнув, что говорить неправду нет и у российских властей.

"Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так", – заключил телеведущий.

Ранее Познер рассказал, что в негативном восприятии России жителями Америки виновато телевидение. По его мнению, в США по ТВ показывают только отрицательные картинки о России, и большинство людей делают из них выводы о стране.