"Идиотство, конечно". Познер объяснил скепсис Запада насчет российской вакцины

Телеведущий Владимир Познер объяснил скептическое отношение Запада к российской вакцине от коронавируса "главенством политики над разумом". Рассуждения журналиста опубликованы на его официальном сайте.
Познер заявил, что у него нет оснований подозревать российских ученых в обмане, при этом подчеркнув, что говорить неправду нет и у российских властей.
"Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так", – заключил телеведущий.
Ранее Познер рассказал, что в негативном восприятии России жителями Америки виновато телевидение. По его мнению, в США по ТВ показывают только отрицательные картинки о России, и большинство людей делают из них выводы о стране.
Комментарии
наш месный с ним категорически не согласен )
подозревать российских ученых в обмане, при этом подчеркнув, что говорить неправду нет и у российских властей
Вот тут, конечно, спорный момент - история с Пациентом это подтверждает
а вообще он прав - политика превыше всего
Как-то Юлиан Семёнов на пресс-конференции спросил Горбачёва после одной из встреч того с Рейганом:"Почему с американской стороны в фильмах и прессе русских преподносят чуть ли не дурачками?"Горбачёв ответил:"Вы же журналисты.Вот вы и разбирайтесь.Это ведь ваша работа".И что изменилось за 30 лет?Вообще что может измениться,если в самой России столько журналистов-дурналистов которым именно за обмазывание дерьмом всего российского деньги платят.А некоторые сайты только поливанием помоев и занимаются."Будем посмотреть по средам с разворотами по дилетански..."
Политика давно ушла в прошлое. ОБОГОЩЕНИЕ.
""По мнению журналиста, "политика берет верх над разумом"
Не, это бабло берёт верх над стыдом и совестью.
Вас спасёт тольки Алепливир за 12 тыр!
Ну и с газовым подключением у нас тоже идиотство - развели около трубы проституток и каждая по пачке денег хочет жрать! А по закону газпром за все отвечает!
Вот именно, политика у Путина берёт верх над разумом. Ему ведь надо быстрее, чтобы впереди всех, утереть нос всем этим западным хлюпикам. А то что могут пострада люди из-за этой халтуры, так плевать же на это холопье и не то ещё сожрут.
28.09.2020 11:54
- гость -
Кроме месного, у виска крутит все производители лекарств. Вот ведь как гуманны на капиталистическом Западе.
Прям наши сми истину гаголят, так же всякую муть показывают.
Тут дело не в политике. Штаты планировали первыми создать вакцину и принудить весь мир оплатить их открытие. А вышло так себе. Россия уже несколько вакцин зарегистрировала, Китай создал вакцину, а в штатах еще толком ничего не готово.
Так что дело как всегда в деньгах, ну а для народа должен быть враг, принцип "разделяй и властвуй" как никогда актуален.
Скажу больше, покупать нашу вакцину станут страны третьего мира и если она окажется эффективной, то подтянется и европа. Хотя для меня удивительно что немцы приотстали в этом вопросе.
Вакцины в России производят из сыворотки крови выздоровевшего человека, что там может быть вредным?
спекуляции на эту тему выглядят отвратительно
Наши микробиологи как всегда лучшие в мире, СПАСИБО!
сделали и первую, и вторую, и треью.
дай Бог им здоровья.
Если бы какая-нибудь банановая республика объявила о создании вакцины, я б тоже засомневался.
28.09.2020 13:57
- гость -
А что, Россия-банановая республика???
28.09.2020 14:14
- гость -
А что - нет? Только вместо бананов сырьевые ресурсы.